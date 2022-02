Lytzen har købt en af Nordjyllands store VVS-virksomheder

HJØRRING:Firmaet Erik Lytzen a/s har købt en af Nordjyllands største VVS virksomheder, nemlig Nordjysk VVS Teknik A/S med afdelinger i Astrup og Skagen.

- Vi har i de senere år oplevet en øget efterspørgsel på udførelse af el-arbejde i det midtjyske område, og for tre måneder siden åbnede vi vores nye afdeling i Aarhus. Vi har også mærket stigende efterspørgsel på VVS-arbejder, og derfor var vi parat, da vi fik tilbudt at købe Nordjysk VVS Teknik A/S, siger adm. direktør Anders Nielsen i en pressemeddelelse fra Lytzen

- Vi kendte i forvejen Nordjysk VVS Teknik A/S og ejer Thomas Petersen, som vi har samarbejdet med flere gange. Thomas har haft firmaet i 23 år, og det er kun gået én vej i den periode.

Gennem årene har Thomas opkøbt flere mindre VVS-virksomheder, og virksomheden er en anerkendt samarbejdspartner med store kompetencer inden for branchen.

Firmaet beskæftiger i dag 20 medarbejdere.

Alle tekniske fag samlet i ét hus

Da Erik Lytzen a/s i 2009 købte sin første VVS-virksomhed, var planen på sigt at samle alle tekniske fag i ét og samme hus.

- I 2020 fik vi endelig samlet det hele under samme tag, da vi i december flyttede ind i vores nye domicil på Frederikshavnsvej i Hjørring, tilføjer Anders Nielsen.

- Vi har gennem årene fået opbygget en god og solid VVS-forretning, og vores VVS-og Ventilationsafdeling beskæftiger i dag 23 medarbejdere ud af firmaets 120 medarbejdere.

- I det seneste års tid har vi haft en strategi om, at vi gerne vil kunne tilbyde vores kunder en endnu større palet inden for VVS- og ventilationsområdet gennem eksempelvis opkøb, og det er lykkes nu med købet af Nordjysk VVS Teknik A/S.

- Det er meget vigtigt for os, at Thomas Petersen fortsætter i Erik Lytzen a/s. Thomas har firmaets DNA helt inde under huden, og er sammen med de 20 medarbejdere en vigtig del af firmaet. De kommer med en viden, ekspertise og kompetence, som vi glæder os til at videreføre, fortsætter Anders Nielsen.

Erik Lytzen a/s køber Nordjysk VVS Teknik, en af Vendsyssels største VVS virksomheder. På billedet Anders C. Nielsen, Thomas Petersen og Martin Søndergaard. Foto: Bente Poder

Personalet sikret god arbejdsplads

Thomas Petersen fortæller, at han fik mange henvendelser fra interesserede købere, da det blev kendt i branchen, at han kunne være interesseret i at sælge Nordjysk VVS Teknik A/S.

- Men der har reelt kun været seriøse forhandlinger med ejerkredsen fra Erik Lytzen A/S, som jeg kun har et positivt kendskab til fra fælles projekter. Vi har de samme værdier, og derfor er jeg glad for, at vi hurtigt kunne finde ind i et fremadrettet samarbejde, hvor kunderne i Nordjysk VVS Teknik A/S stort set ikke vil mærke nogen forskel, siger Thomas Petersen i pressemeddelelsen fra Lytzen.

- Med salget af firmaet til Erik Lytzen A/S er jeg sikker på, at mine dygtige og loyale medarbejdere bliver del af en rigtig god arbejdsplads. Jeg har selv indvilget i at varetage en funktion som projekt- og serviceleder, hvor jeg får ansvar for kontakt til eksisterende kunder og udvikling af kundeporteføljen samt ikke mindst daglig kontakt til medarbejderne.

Væk fra kontoret og 80 timers arbejdsuge

Thomas Petersen konstaterer, at kravene i branchen kun er blevet større, og at arbejdet på kontoret efterhånden tog det meste af hans tid.

- Men jeg er først og fremmest håndværker, og derfor glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud og være mere sammen med medarbejderne igen.

- Salget er en del af et generationsskifte, som har været under vejs i nogen tid. For mig er tidspunktet helt perfekt. Jeg sælger mit livsværk, mens jeg er rask og rørig, så nu glæder jeg mig til at få en arbejdsuge på mindre end 80 timer og mere tid til livet sammen med familien.

Rådgivning og vejledning

- Med købet af Nordjysk VVS Teknik A/S, står Erik Lytzen a/s i fremtiden endnu stærkere i et marked, hvor der stilles høje krav til kvalitet, dokumentation og ordentlighed i vores arbejde samt kunne tilbyde vores kunder den rådgivning og vejledning, de har brug for, tilføjer Anders Nielsen i pressemeddelelsen.

- Dette kan kun ske, når man som os har nogle dygtige, engagerede og kompetente medarbejdere, som hver dag yder deres bedste for at levere et håndværksmæssigt godt stykke arbejde rundt omkring i hele Jylland