Maatsen stopper i Vendsyssel

FODBOLD: Den hollandske forsvarsspiller Dalian Maatsen stopper i fodboldklubben Vendsyssel FF med øjeblikkelig virkning.

Vendsyssel FF oplyser på sin facebook-side, at klubben har imødekommet et ønske fra Dalian Maatsen om at få sin kontrakt ophæver.

- Dalian fik en god start i Vendsyssel FF med fast spilletid og gode præstationer i starten af efterårssæsonen, men mod slutningen af sæsonen blev der længere og længere mellem hans optrædener på holdet. Han har en alder, hvor han skal spille kontinuerligt for at udvikle sig som spiller.

- Vi har derfor imødekommet Dalians ønske om at stoppe samarbejdet, så han kan søge mulighed for fast spilletid i en anden klub, skriver klubben på sin facebook-side.