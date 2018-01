Endnu et navn til Løkken Koncert

LØKKEN: Løkken Koncert har nu afsløret endnu et navn til dette års koncert 14. juli. Det er Mads Langer, som for første gang skal optræde til Løkken Koncert.

Det er den 34. Løkken Koncert i rækken, som idrætsforeningen GVL står bag. Hvert år kommer der mellem 4.500 og 11.000 gæster.

Koncertudvalget har ligesom de forrige år forsøgt at ramme alle aldersgrupper med udvalget af kunstnere.

Fire musikalske navne er allerede meldt ud. Det er Rasmus Seebach, som i efteråret udgav sin personlige plade "Før vi mødte dig" som er dedikeret til Seebachs lille søn, som blev født i 2017. Det bliver dermed et gensyn med Rasmus Seebach, som flere gange har optrådt i Løkken.

Thomas Helmig har flere gange spillet til Løkken Koncert - i år bliver derimod sønnen Hugo Helmig, som publikum skal møde for første gang. Han debuterede i juni singlen "Please don’t lie", som hurtigt blev et hit. Det er i øvrigt under et halvt år siden at han for første gang overhovedet gav koncert.

Derudover kommer ét af halvfemsernes store navne, Dizzy Mizz Lizzy. Det bliver også et gensyn med Lars Lilholt Band, som tidligere flere gange har optrådt til Løkken Koncert.

Løkken Koncert håber snart at kunne præsentere endnu et sjette og sidste navn.

Billetsalget er allerede i gang online siden 1. december - først til maj kan man fysisk købe billetter hos Nordjyske Banks større filialer.