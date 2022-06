Mægtige maskiner: Lukas hjælper med at grave gågaden op i Hjørring - sådan er status

HJØRRING:Er der noget, som små drengebørn er draget af - og kan kigge på evigheder - så er det store entreprenørmaskiner, der oser, larmer samt river, flår og graver i undergrunden.

Og lige på det punkt er Hjørring lidt af et mekka i øjeblikket, for Strømgade er gravet op, da der skal lægges nye ledninger til fjernvarme, vand og kloakering.

Men underholdningen kommer med en pris.

- Butikkerne har det hårdt. Det er klart, at man ikke får ligeså mange strøgkunder ind, når gravearbejdet er i gang. Og der er heller ikke så mange, der vil sidde ude og spise, siger Hjørring Handels eventchef, Rikke Ejsenhardt.

Derfor er Hjørring Handel og Hjørring Kommune nu gået sammen om at skabe et lille oplevelsespunkt i Østergade nær gravearbejdet: En stor sandkasse med små entreprenørmaskiner og legetøj, så børnene ikke bare kan kigge på de store maskiner, men også selv føle, at de graver lidt med.

- Vi har jo kunnet se fra dag 1, at børnene elsker de store maskiner, så vi synes, at dette er en fin måde at støtte op om handlen på, siger projektchefen for Vand i Midtbyen, Bettina Jensen, Hjørring Kommune.

Mon ikke der vil blive tilbragt mange fornøjelige timer i den nye sandkasse i Hjørrings bymidte. Foto: Thomas Nielsen

Godkendt af de små

Onsdag morgen kom den private pasningsordning Mickey’s Legehus fra Falkevej i Hjørring forbi for at teste det nye initiativ - og dagplejebørnene med Lukas og Nova i spidsen var hurtige til at begynde at lege.

- Det er fantastisk - sådan noget vil vi gerne have mere af i Hjørring. Det er også noget bedsteforældrene kan bruge, hvis de går en tur med deres børnebørn om søndagen, siger Klaus Poulsen, der driver pasningsordningen sammen med hustruen Lis.

Rikke Ejsenhardt indskyder, at det er planen, at den store sandkasse skal sættes frem hvert år, når sommeren står på spring.

Der planlægges yderligere tiltag, der skal lindre opgravnings-smerten for de ramte butikker. Selv om det næppe kan redde årets omsætning, så planlægges der også seancer med liveshopping på facebook, ligesom der skal sættes seks meter høje, oppustelige skydancers op for at skabe lidt ekstra kolorit.

Fra uge 26 sættes projektet på pause, så der er plads til Hjørring Handels sommerprogram på Springvandspladsen. Foto: Thomas Nielsen

Etape 2 næste år

Vand, varme og kloakering skulle gerne være plads i Strømgade, så der er plads til Hjørring Handels sommeraktiviteter fra uge 26 - 31.

- Men så begynder vi igen mandag i uge 32, fortæller Bettina Jensen.

Her skal der lægges fiber ned langs kanterne af butikker, liberale erhverv og lejligheder i Strømgade.

- Vi har forsøgt at fremtidssikre Strømgade, så vi ikke skal til at grave op igen om få år, forklarer hun.

Senere i år skal der etableres et regnvandsbassin i den nordlige del af Strømgade, og vandet skal risle ned i den ene side mod Springvandspladsen.

Endnu en etape venter i 2023. Her kommer det til at gælde området fra Springvandspladsen over Jernbanegade til Mammutpladsen og området ved den gamle politigård.

Den samlede realisering af projektet forventes at koste omkring 36 mio. kr., hvoraf Hjørring Vandselskab finansierer ca. 20 mio. kr.