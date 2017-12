Mænd anholdt: Truede ægtepar på livet

NØRRESUNDBY: Nordjyllands Politi efterlyste lørdag formiddag en hvid varevogn efter en sag om grove trusler i Hjørring.

Varevognen var først blevet set i området omkring Tøtmosen, hvor de to mænd i bilen udviste mistænkelig adfærd. Det fik borgere til at kontakte politiet.

Kort efter blev et ægtepar truet af mændene i Ulvegravene:

- Mændene truede ægteparret med at "skyde dem i ansigtet" eller "vride deres ansigt rundt", fortæller vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Da politiet så nærmere på den hvide Mercedes, som var blevet set i Hjørring, kunne man se, at bilen flere gange var blevet nævnt i forbindelse med berigelseskriminalitet.

- Så sendte vi alle styrker ud for at lede efter bilen, siger Henrik Beck.

Halvanden time senere var der gevinst på Violvej i Nørresundby, hvor en borger anmeldte to mænd, som havde tilbudt ham at få repareret sit nedløbsrør for 500 kroner. Det fik politiet til at rykke ud, og to rumænske mænd blev anholdt.

- Nu skal vi have dem undersøgt nærmere, men begge er sigtet for de alvorlige trusler mod ægteparret, siger vagtchefen.