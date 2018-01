Mænd set luske rundt

HJØRRING: De mange indbrud i Vendsyssel har fået poltiet til igen og igen at anbefale de gode råd til forebyggelse af indbrud. Mange borgerne vælger at følge rådene, og det mærker man hos politiet.

- Helt sikkert, det er dejligt. Folk er blevet bedre til at få lys op udenfor, få klippet hækken ned og holde øje, siger politiassistent Michael Karstenskov.

Klokken to natten til tirsdag var der en anmelder, der kontaktede politiet, da to mænd blev set luske rundt i anmelderens carport på Capt Rottbølls Vej i Hjørring. De blev afsløret af lyset, som blev aktiveret, da de gik rundt i carporten. Da de blev opdaget, stak de af i retning mod Bispevænget.

Lidt tidligere - mandag mellem klokken 16 og 21 - var der indbrud på Jungersensvej, som ikke ligger så langt fra Capt Rottbøllsvej i Hjørring.

Tyvene kom ind ved at bryde en terrassedør op og efterfølgende stjal de et kamera og to bærbare computere.