Mærkedag: Gitte var altid i fars salon - nu driver hun den selv med seks ansatte

SINDAL:Mon ikke det bliver en god uge for Gitte Falk?

Mandag var hun til tandlæge, hvor hun kunne glæde sig over, at der var nul huller, og lørdag fejrer hun, at salonen Frisør Willy kan fejre 60-års fødselsdag i Sindal - de seneste mange år med Gitte Falk som indehaver.

Salonen har været på skiftende adresser, men de seneste mange år har den været placeret på Pakhustorvet. Foto: Martél Andersen

Det stod nærmest skrevet i sol, måne og stjerner, at Gitte før eller siden ville komme til at "sidde i saksen", når det gjaldt karrieren.

- Jeg var tit med min far på arbejde i salonen, og hjalp til med forskellige ting. Jeg blev ansat som frisør som 16-årig hos ham, fortæller Gitte Falk.

Noget af faderens gamle udstyr er stadig i salonen. Foto: Martél Andersen

Døde for 18 år siden

Da Willy Falk Christensen åbnede salonen i 1962 i Sindal var det på adressen, hvor Kvisthuset - der nu er fjernet fra jordens overflade - lå.

Efterfølgende har salonen haft andre placeringer i Sindal, men de seneste 26 år har kunderne skulle åbne døren på Pakhustorvet.

Mærkedagen markeres på lørdag. Foto: Martél Andersen

Gitte Falks far døde for 18 år siden, og hun driver i dag salonen med seks ansatte.

Privat bor hun ovenpå salonen med datteren Josefine.

- Hun bliver ikke tredje generation i salonen, da hun er web-udvikler - men hun hjælper med andre ting, eksempelvis har hun lavet vores hjemmeside, fortæller Gitte Falk.

Hård corona-tid

Gitte Falk med faderen Willy, der døde for 18 år siden. Billedet er taget for 20 år siden. Arkivfoto: Henrik Louis Simonsen

Som mange andre selvstændige frisører, oplevede Gitte Falk også et ordentligt bump på vejen, da coronaen ramte.

- Det var lidt en tung tid sådan at skulle gå derhjemme. Men det gik. Det skyldes ikke mindst mine fantastiske kunder, der ikke bare kom tilbage for at blive klippet - mange blev også klippet oftere end normalt, fordi de gerne ville støtte os, husker Gitte Falk.

53-årige Gitte Falk markerer mærkedagen lørdag 19. november i salonen fra klokken 13 - 16.

- Og jeg elsker mit arbejde, så mon ikke også jeg skal fejre 70 og 75 års jubilæum, lyder det med et smil