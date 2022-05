Mai-Britt Beith vil være borgmester i Hjørring Kommune

HJØRRING:Socialdemokratiet i Hjørring Kommune vælger 8. juni 2022 ny borgmesterkandidat på en ekstraordinær generalforsamling, og Mai-Britt Beith offentliggør nu sit kandidatur.

Efter kommunalvalget i november 2021, hvor Socialdemokratiet mistede borgmesterposten i Hjørring, har Mai-Britt Beith været gruppeformand i byrådsgruppen.

Mai-Britt Beith har siddet i byrådet, siden hun blev valgt ved kommunalvalget i 2013, og indtil nu haft poster som næstformand i Sundheds-, ældre- og handicapudvalget, formand for det politiske koordinationsudvalg for sundhed, og senest udvalgsformand for Børne-, fritids- og undervisningsudvalget.

- Byrådsgruppen har vist mig den store tillid at vælge mig til gruppeformand, efter at vi mistede borgmesterposten, og det er med den rygstøtte, jeg nu har valgt at kandidere til valg af borgmesterkandidat. Det er store sko, der skal fyldes efter Arne Boelt, og det er da også med stor ydmyghed, jeg nu tager skridtet og melder mig på banen.

- Borgmesterkæden er kun til låns, og jeg er overbevist om, at den igen kommer til at sidde om halsen på en socialdemokrat efter næste valg, siger Mai-Britt Beith i en pressemeddelelse.

Den socialdemokratiske borgmester Arne Boelt mistede flertallet ved kommunalvalget i november og måtte overlade borgmesterstolen til Venstres Søren Smalbro.

Den ekstraordinær generalforsamling er onsdag 8. juni 2022 klokken 19.