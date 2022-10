Mail til Park og Vej: Så forsvandt de gakkede skilte

NR. LYNGBY: - Man kan da se, det er en blind vej. Du kører jo lige ud i havet, hvis du fortsætter.

Tove Sejersen ryster på hovedet.

De seneste 23 år har hun været fastboende i Nørre Lyngby nogle få kilometer nord for Løkken.

Faktisk lige siden, at hun og gemalen besluttede at gøre det sommerhus, de købte i 1981, til deres helårsbolig.

Cirka lige så længe - nok i virkeligheden i endnu længere - har hun rystet på hovedet over forholdene ved et helt særligt sted i landsbyen, hvor naturen langsomt, men sikkert spist sig ind på den formidable udsigt og de ca. 70 medlemmer af det lokale vandværk.

Her er huse styrtet i havet. Veje og stier er forsvundet samme vej. Mæglere har i årevis forsøgt at sælge sommerhuse i et kapløb med stærke storme, mens i hvert fald én enkelt sommerhusejer for ti år siden satte sit sommerhus på Hyldevej på skinner og rullede det længere tilbage på sin grund - på tryggere afstand af afgrunden.

Måske med Murer-Kjeld som observatør?



Alt sammen lever man med på de kanter, mens hele byen tror på, at den kystsikring med pil, som blev taget i brug i 2018, holder skansen.



Et godt stykke nede af landsbyens eneste asfalterede nedkørsel til stranden er der et lille plateau med en bænk, som en lokal borger skænkede til byen.

Hvornår det var sådan helt præcist, fortaber sig lidt i hukommelsens tåger, men Tove Sejersen ved til gengæld, at bænken lige siden har været et elsket udsigtspunkt for både fastboende og de mange turister og sommerhusejere, som elsker Nørre Lyngby.

- Den står på det yderste. Det alleryderste, konstaterer Tove Sejersen.

Udsigtsbænken i Nr. Lyngby er blevet befriet for en rusten skilteskov. Værsgo til 180 graders uforstyrret havudsigt. Privatfoto

Noget har dog i alt for lang tid skygget for totaloplevelsen og den lækre natursetting. Det er en lille håndfuld skilte, som alt for længe bed sig fast i lerklinten, uagtet at tidens tand for længe siden har undermineret deres relevans.

Der var skilte, der blandt opfordrede folk til ikke at køre stærkere end 30 kilometer i timen. Og et skilt, der advarede folk om, at vejen er blind.

- Men altså - det kan man da se, for man havner jo i havet, hvis man fortsætter lige ud, smågriner Tove Sejersen.

Så hun tog nogle billeder af skilteskoven og sendte en mail til Park og Vej i Hjørring Kommune.

- Skiltene forstyrrede mig, når jeg ville tage et billede. De irriterede mig, fastslår hun kort og godt.

Hendes mail havde den ønskede effekt. Park og Vej reagerede hurtigt og sendte et par yngre folk mod vest. Efter en fælles gåtur i Nørre Lyngby er der nu blevet taget affære. Skiltene er simpelthen blevet fjernet.

- Vi talte jo om, hvilke skilte der egentlig er nødvendige. Folk må jo også gerne tænke selv. Der behøver ikke blive fejet foran os hele tiden. Og Hjørring Kommune har været meget imødekommende, fortæller Tove Sejersen.

Foruden sidde i bestyrelsen for Nr. Lyngbys Borgerforening er Tove Sejersen administrator for Facebook-gruppen "Nr. Lyngby", hvor hun mandag har delt nyheden om den uspolerede udsigt ved bænken på nedkørslen til stranden.

Det glæder mange af gruppens 1200 følgere.

Også selv om affæren også har skyllet et helt særligt skilt væk.

Nemlig det eneste sted langs Hjørring Kommunes 63 kilometer lange kyststrækning mod Skagerrak, hvor man fra stranden kunne se, at der er et toilet i nærheden.