Makkerpar fra Løkken er blevet Europamestre - men optakten gik slet ikke efter planen

LØKKEN:Maria Holmskov, der bor ved Løkken, har sammen med sin fjordhest Ajsmann vundet Europamesterskabet i dressur for fjordheste, hvor de dystede mod ryttere og heste fra Sverige, Tyskland og Norge til EM på Vilhelmsborg ved Aarhus.

Det var en overraskelse for Maria Holmskov, at de nåede helt til tops - og optakten og forberedelserne til mesterskabet gik mildt sagt ikke ligefrem efter bogen.

Ajsmann havde nemlig været uheldig at få en reaktion med skader på mulen på grund af smørblomster, som heste ikke har det godt med. Dermed hang deltagelsen i en tynd tråd.

Maria Holmskov måtte træne uden bid i munden og fik faktisk kun redet et kvarter med bid lige inden afgangen til EM. Med af sted kom de altså og det med topresultat.

- Det var en god dag på kontoret. Og lidt uventet, selvfølgelig, smiler Maria Holmskov.

Europamesterskabet blev redet over tre dage, og den første dag gik det fantastisk, og de blev nummer 1 ud af de 34 deltagere. Dag to gav en andenplads, så de lå godt til dag tre.

- Der lavede vi flere fejl, og jeg kom ud og sagde, at han har gjort det så godt, han kunne, husker Maria Holmskov, der kunne se folk kigge ned i deres telefoner i spænding, for der indløb pointene, og dermed var afgørelsen på vej.

Og afgørelsen var altså, at Maria Holmskov og Ajsmann blev Europamestre.

- Så hylede jeg vist nok. Det har været lidt overvældende, fortæller Maria Holmskov, der også er overvældet over de mange positive tilkendegivelser, hun har fået.

- Det er meget fedt og helt uventet.

Da de kom hjem, var der også en velkomst parat med flag, bobler og en staldgang, som der var skrevet tillykke hen ad.

Maria Holmskov og Ajsmann fik en flot modtagelse, da de kom hjem til Løkken. Mette Møller

En svær start

Maria Holmskovs vej til at få Ajsmann i sin stald har været lidt kringlet. Hun spottede den store, lyse fjordhest, allerede da han kun var to år gammel.

- Ham ville jeg gerne have i min stald, husker Maria Holmskov.

Der skulle dog gå flere år, inden det faldt i hak med, at han kunne flytte til Løkken. Nu er han ni år, og Maria Holmskov har haft ham i to et halvt år.

Maria Holmskov faldt for Ajsmanns specielle lyse farver og hans gode gangarter - gangarterne betyder meget på dressurbanen.

Heller ikke starten på deres samarbejde gik let og hurtigt.

- Det var tungt. Han var super svær at ride, og han kunne ikke holde en langside i galop. Jeg kunne ikke sidde ned i trav på grund af den måde, han bevægede sig på - jeg blev bare forpustet, smiler Maria Holmskov.

De første stævner var hårdt arbejde, og faktisk nåede hun frem til at sætte Ajsmann til salg.

Det fortrød hun imidlertid, og tre potentielle købere blev aflyst.

- Og så tog det fart, og det begyndte at gå godt til stævner, fortæller Maria Holmskov.

Maria Holmskov og Ajsmann red EM på Vilhelmsborg i Aarhus - og de nåede helt til tops. Privatfoto

De kom hurtigt op igennem klasserne og red sværere og sværere dressur. Og så blev de kvalificeret til EM.

- Jeg tror egentlig bare det er på grund af hårdt arbejde og en enorm stædighed og vedholdenhed - og troen på det, lyder Maria Holmskovs svar på, hvad det er, der er lykkedes for dem.

Hest med arbejdsmoral

Fjordhestene er mest udbredte i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland. De er mindre en de store varmblodsheste, som man også rider dressur på.

Maria Holmskov beskriver fjordhestene sådan her:

- Det er en koldblodsrace, og for de flestes vedkommende er en fjordhest en pony. De har ikke samme luft under og samme bevægelse, men de har arbejdsmoral og iver og vil gerne lave noget. Og så har de et skønt sind, og der er ikke så meget hurlumhej med dem. Man kan ride dressur en dag, tage en galop på stranden den anden dag, og den tredje dag kan et barn sidde og ride baglæns på dem.

Til EM for fjordheste blev der udover dressur også konkurreret i springning, kørsel og i juniorklasser.

Maria Holmskov og Ajsmann fik flotte præmier sammen med titlen som Europamester. Privatfoto

I alt deltog der 175 heste.

Maria Holmskov har flere fjordheste og avler også - og hun har vundet Nordisk Mesterskab i 2019 på Holmskovs Gibbus.

Næste mål, som Maria Holmskov og Ajsmann har i sigte, er DM, som ride senere på året.