Malene har købt vestkysthotel: - Jeg har savnet at være værtinde i mange år

TORNBY:Malene Bredvig er ny ejer af Hotel Strandlyst i Tornby. Hun har købt hotellet af Lasse Holst, der kan se tilbage på otte gode år som hotelejer.

Malene Bredvig har adresse i Skanderborg, hvor hun bor med sin mand og børn. Hun vil fremover have sin daglige gang på Hotel Strandlyst i vinteråret, mens det er planen, at hun i sommerhalvåret pakker kufferten og flytter ind på hotellet.

Når hun overtager hotellet officielt i marts, er det dog ikke helt nyt for hende at færdes i huset. De seneste par måneder har hun nemlig fået lov at kigge den snart tidligere ejer Lasse Holst over skulderen.

- Jeg har haft et rigtig fint samarbejde med Lasse, der har sat mig godt ind i hotellet. Den kommende tid skal gå med at lære huset og arbejdsgangene endnu bedre at kende – og heldigvis er der masser af dygtige medarbejdere til at vise mig det, siger Malene Bredvig i en pressemeddelelse.

Spændende og udfordrende at være hotelejer

Ligesom Malene Bredvig tager Lasse Holst også hul på et helt nyt kapitel.

- De seneste to år har været de eneste trælse i alle otte år på grund af corona og alle de restriktioner, der har fulgt med. Så det er ikke fordi, at jeg er træt af at være hotelejer – men jeg har lyst til at prøve noget nyt. Jeg begynder med en lang ferie i Spanien med min familie, lyder det fra Lasse Holst i pressemeddelelsen.

Han ønsker den nye ejer held og lykke:

- Det er spændende og udfordrende at være hotelejer – og man lærer noget nyt hele tiden, sådan vil det også blive for Malene. Jeg ved, at der er mange spændende planer for hotellet, og hun er altid velkommen til at ringe, hvis hun har spørgsmål.

30 års erfaring og passioneret værtinde

Malene Bredvig har 30 års erfaring fra hotelverdenen.

De seneste 10 år har hun haft sin egen konsulentvirksomhed, hvor hun har rådgivet hotelejere, restauratører og virksomheder fra hele landet om, hvordan de bedst muligt optimerer deres virksomhed. I 2021 har hun også arbejdet for Erhvervshus Midtjylland, hvor hun har været sparringspartner for midtjyske virksomheder inden for oplevelse, turisme hotel og restauration.

Malene har altid været passioneret omkring hotelbranchen og glæder sig til de nye udfordringer som værtinde på Hotel Strandlyst.

- Jeg har savnet at være værtinde i mange år. Jeg elsker at hygge om gæsterne og skabe nogle rammer, hvor det er dejligt at være, og hvor man kan komme hinanden ved.

- Hotellet er veldrevet og en god selskabsforretning og det fortsætter vi naturligvis med – men jeg ser også et stort potentiale i at udvide sæsonerne og tilbyde længerevarende ophold i form af konferencer og møder, retreats og workshops, oplyser hun i pressemeddelelsen.

- Det er virkelig en perle

Siden Malene Bredvig for snart to årtier siden så en tv-udsendelse om søskendeparret Bente og Harriet Jepsen, der i mange år drev det nordjyske Hotel Strandlyst, har hun haft et godt øje til hotellet.

- Jeg har fulgt med i, hvad der er sket med stedet. Da jeg så, at det var til salg, slog jeg til. Livet som ejer af et hotel har været min drøm, siden jeg var helt ung. Mine børn er blevet store nu, så nu er det rigtige tidspunkt for mig at forfølge min drøm – og jeg glæder mig til at komme i gang, fortæller hun i pressemeddelelsen.

Den unikke placering og over 100 års historie giver hotellet et enormt potentiale, mener Malene Bredvig – og det vil hun fremover arbejde på at udfolde endnu mere, så virksomheder og private gæster fra både Danmark og udlandet sætter kursen mod Tornby.

- Det er virkelig en perle, som fortjener at få noget mere fokus og mere eksponering. Hotellet ligger kun 800 meter fra en fantastisk strand og kombineret med stuerne, salene og historien har det en særlig autenticitet og atmosfære, som mange gæster efterspørger i dag.

Hotellets historie går tilbage til 1895. Den unikke placering og over 100 års historie giver hotellet et enormt potentiale, mener Malene Bredvig - billedet af hotellet er taget i 2014. Arkivfoto: Hans Ravn

Opdatering af hotel og værelser

Den kommende tid skal bruges på at indrette hotellet og opdatere de mange værelser, der følger med.

- Oprindeligt var hotellet et badepensionat – og det er den stemning og de rammer, som jeg gerne vil tilbage til. Jeg har planer om at indrette hotellet, så man for eksempel kan sidde og få kaffe i foyeren eller i en af stuerne. Jeg ønsker at inddrage fællesskabsfølelsen, som kendetegnes ved datidens badehoteller endnu mere end tidligere.

Hotellets nye hjemmeside hotelstrandlyst.dk forventes at gå i luften midt i marts.