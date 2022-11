Malurt i bægeret: Nordjysk bryghus har fået stjålet sin varevogn

VRÅ:Vrå Bryghus & Bryggeri har haft masser at glæde sig over på det seneste: Ved Nordic Brew Festival rendte man for nylig med 1. pladsen som årets Publikums Favorit, og i weekenden leverede man jubilæumsøl, da højskolen i Vrå rundede de 150 år - men nu er der kommet malurt i bægeret.

Foto: Vrå Bryghus

- Vores firmabil er forsvundet fra Vrå Bryghus i mellem kl. 17.30 søndag og 7.00 mandag. Vil I alle være behjælpelig med at lede efter den?, skriver bryghuset mandag på dets facebookside.

Varebilen har registreringsnummer DJ 33 627, og ser man den, opfordres man til at kontakte enten bryghus eller politiet via 114.

Et lille lyspunkt i hele affæren er der dog: Af kommentarsporet fremgår det således, at der ikke var øl i vognen, da den blev stjålet.