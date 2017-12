Tricktyv kunne ikke narre 94-årig

HJØRRING: Tirsdag formiddag klokken 11.30 forsøgte en formodet tricktyv at skaffe sig adgang til en 94-årig kvindes bolig på Grønningen i Hjørring.

Den unge mand, som kvinden beskriver som ung og pæn, foregav at komme fra hjemmeplejen, og hans ærinde var at måle hendes blodtal.

Den forklaring købte den skeptiske kvinde ikke, så manden fik ikke lov at få en fod indenfor døren.

Ros af politiet

Hun har ikke noget signalement af manden, men mener at have set en hvid kassevogn ved adressen.

Politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti Hjørring siger, at kvinden reagerede helt rigtigt, og han roser hende i høje vendinger.

- Det var fantastisk, det hun gjorde. Vi ser flere og flere forsøg på tricktyverier. Eksempelvis har borgere i Fjerritslev haft besøg af folk, som ville aflæse deres fjernvarme. De her mennesker er ret avancerede, for de kan godt have skaffet sig en jakke, hvor der for eksempel står et kommunenavn på, siger politikommissæren og advarer om at lukke folk ind, som de ikke kender eller fatter mistanke til.