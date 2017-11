Mand anholdt for sommerhusbrande

LØNSTRUP: En 73-årig mand blev torsdag middag anholdt og sigtet for ildspåsættelse i Lønstrup.

Nordjyllands Politi mistænker ham for at sætte ild til to sommerhuse i området tidligt torsdag - manden ejede selv det ene af husene.

Vagtchef Henrik Beck forventer, at den 73-årige fremstilles i grundlovsforhør senere torsdag. Den sigtede er endnu ikke blevet afhørt, og derfor kan vagtchefen ikke sige yderligere om motivet til ildspåsættelsen.

Begge sommerhuse brændte ned til grunden. Tekniske undersøgelser har udelukket, at ilden bredte sig fra det ene hus til det andet - altså har der været om brandstiftelse begge steder.

Der skulle ikke være nogen personer, som kom til skade ved de to brande.

Foto: Hans Ravn