Mand begik voldtægt, mens søn så på

HJØRRING:En 33-årig mand fra Eritrea er fredag blevet idømt tre års fængsel ved retten i Hjørring for voldtægt.

- Han er dømt for trusler med kniv, vold, ulovlig indtrængning og voldtægt. Voldtægten er begået, mens deres søn på cirka tre et halvt år så på, siger anklager Mette Høg.

Manden og kvinden, som også er fra Eritrea, har været separeret i to år. Manden passede deres søn på gerningsstedet, hvor han truede kvinden, slog hende og derefter forlod stedet. Senere vendte han tilbage og voldtog hende.

Dommen er ubetinget, og han har fået en betinget udvisning.

Normalt i sager med voldtægt, hvor folk kender hinanden, er udgangspunktet to et halvt års fængsel, men det, at han har truet hende, været voldelig og at sønnen var tilstede under voldtægten, er skærpende omstændigheder, som gør, at han får tre års fængsel, fortæller Mette Høg.

Hun er tilfreds med dommen.