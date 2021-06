Dømt: Befamlede ansat på bosted

En 62-årig mand er ved Retten i Hjørring torsdag blevet dømt for at have udsat en ansat på det bosted i Vendsyssel, hvor han boede, for blufærdighedskrænkelser i august sidste år.

Han havde befamlet kvinden på kroppen og forsøgt at flå hendes tøj af, men det var ikke lykkedes, fordi hun kæmpede imod.

Det fortæller Mette Høg, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Derudover blev manden også dømt for at have udøvet vold og truet to vagter, som også var ansat på bostedet.

- Han fik en dom til anbringelse med en længstetid på fem år. Han skal være i en døgnovervåget institution, siger Mette Høg. Længstetid vil sige, at straffen ikke kan overskride de fem år.

Manden var også tiltalt for forsøg på voldtægt på den kvindelige ansatte, men blev i retten frifundet for det forhold.