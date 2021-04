58-årig fængslet - derfor satte han ild til værested

BROVST:En 58-årig mand fra Brovst, der er mistænkt for tirsdag at have antændt branden i det nu nedbrændte værested Syrenen i Brovst, blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Her blev det besluttet, at han skal varetægtsfængsles i surrogat frem til 26. maj.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Thomas Klingenberg.

Manden er sigtet for ulovligt at skaffe sig adgang til værestedet Syrenen i Brovst, hvor han ved hjælp af brændbar væske satte ild på ejendommen og forvoldte skader for et endnu ikke opgjort beløb.

Den 58-årige kendte sig skyldig i sigtelserne og kærede ikke varetægtsfængslingen til landsretten.

Han forklarede i retten, at han tirsdag morgen vågnede i en blodrus, hvorefter han tog til værestedet. Her knuste han en rude og satte ild på ejendommen ved hjælp af brændbar væske.

Årsagen til, at manden satte ild på Syrenen, var ifølge den 58-årige, at han er sur på værestedet, da ansatte tilbage i 1990'erne hentede manden til dagtilbuddet.

Fakta om varetægtssurrogat Varetægtssurrogat kan erstatte varetægtsfængslinger, ofte til personer under 18 år, for hvem man ikke mener, at en fængsling er nødvendig. Her kan man i stedet blive anbragt i en institution, i hjemmet eller eventuelt på en psykiatrisk afdeling, hvis den sigtede giver samtykke til dette. I tilfælde af varetægtsfængsling i surrogat kan du blive bedt om at deponere dit pas. Det er retten, der beslutter, om den sigtede skal i varetægtssurrogat. Beslutningen bliver dog altid truffet i samråd med relevante instanser. Kilde: Forsvarsadvokater.dk VIS MERE

Nordjyllands Politi er fortsat ved at efterforske branden, hvor det i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut skal afprøve, om mandens forklaring stemmer overens med de spor, som de finder på gerningsstedet.

Politiet kom på sporet af den 58-årige, efter et vidne havde henledt politiets opmærksomhed på manden.

Den varetægtsfængslede er blevet kørt til arresten, men han skal på en lukket psykiatrisk afdeling, når der er plads til ham.