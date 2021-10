Mand forgreb sig på steddatter i flere år - nu er han dømt

HJØRRING:Igennem mere end fem år gjorde en 34-årig mand med grønlandsk baggrund sig skyldig i at voldtage og begå overgreb på sin steddatter.

Det kom frem i retten i Hjørring i denne uge, og torsdag fik manden sin dom: Otte års fængsel for gentagne overgreb, herunder fuldbyrdet voldtægt, over en periode på mere end fem år.

Det fortæller anklager i sagen, Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

- Straffen ligger i det leje, fordi forbrydelsen var så grov, og fordi pigen var så ung, mens det stod på, og fordi det skete over så lang en periode. Det er alt sammen med til at trække straffen op, siger Eva Madsen.

Overgrebene begyndte i 2016, mens pigen var bare syv år gammel. Dengang boede familien i Svendborg, men senere samme år flyttede de til Hjørring, hvor langt størstedelen af stedfarens overgreb fandt sted.

Selv har den 34-årige mand kendt sig delvist skyldig i anklagerne. Han erkendte, at han flere gange havde forgrebet sig på pigen ved blandt andet at have rørt hende i skridtet, men han nægtede at have begået fuldbyrdet voldtægt. Dog erkendte han, at han havde forsøgt.

Ligeledes erkendte han, at have taget hende på bryster og numse.

- Det er en meget alvorlig sag, også når man ser på, hvilken rolle manden har spillet i pigens liv. Han var hendes stedfar og dermed en tryghedsperson for hende, siger anklager Eva Madsen.

Under retssagen kom det frem, at overgrebene blev ved med at ske, indtil pigen selv i foråret i år fortalte om det til nogle personer, som reagerede på det og fik anmeldt det til politiet. På det tidspunkt var pigen godt 12 år gammel.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i maj og kan altså nu se frem til flere år i fængsel. Manden er ikke tidligere straffet, oplyser anklageren.

Den 34-årige mand valgte at modtage straffen.