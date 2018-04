Mand havde børneporno på mobilen

HJØRRING: Retten i Hjørring har idømt en 30-årig mand fra Vendsyssel 10 dagbøder på 300 kroner for at være i besiddelse af den mildeste form for børneporno.

Det oplyser Susanne Hansen, anklager ved Nordjyllands Politi.

Efterforskningen af den 30-årige begyndte allerede tilbage i 2015, hvor Rigspolitiets nationale center for cyber crime fik et tip fra en anonym kilde og begyndte deres efterforskning.

Efterforskningen bliver senere overdraget til Nordjyllands Politi, der udførte en ransagning hos den 30-årige.

Her blev fundet fire børnepornografiske billeder på hans mobil, som blev konfiskeret af politiet sammen med nogle eksterne harddiske, som politiet ikke har kunnet få adgang til.

Den 30-årige erkendte i retten, at han havde været i besiddelse af de fire billeder. Han ønskede imidlertid ikke at forklare sig.

- Børnene er under 18, men der er ikke tale om små børn, fortæller anklager Susanne Hansen.

Hun oplyser, at der udelukkende er tale om billeder og ikke direkte kontakt med ofrene.