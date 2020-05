Mand jagtede mår og slange med brosten

HJØRRING:Kort før kl. 19 torsdag aften modtog Nordjyllands Politi et opkald fra en utryg borger i Dronningensgade i Hjørring, som havde set en mistænkelig mand gå rundt i en have med en brosten i den ene hånd og en pind med et søm i i den anden.

- Anmelderen havde talt med manden, som fortalte, at han var på jagt efter en mår og en slange, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

En patrulje blev sendt afsted, og det viste sig, at manden, der var bevæbnet med brosten og pind med søm var en 53-årig mand fra nabolaget, som politiet ifølge vagtchefen er kendt for at være psykisk ustabil.

Politiet fik talt manden til ro og fulgt ham hjem.

- Mere var der ikke i det, oplyser vagtchefen.