Mand kørt på hospitalet: Fik ben i klemme under stykgods

VEJBY:En mand på en grisefarm i nærheden af Vejby fik en uheldig start på weekenden, da han fredag eftermiddag omkring klokken 14:00 kom til skade med sit ben.

- Det var en mand, som kørte noget stykgods med en palleløfter, hvor godset så skrider og skubber ham lidt væk derfra, og noget af godset rammer så ned på hans bentøj, fortæller indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Thomas Dybro.

- Efter omstændighederne var han ved godt mod, da vi forlod stedet. Han blev kørt til observation på sygehuset, fortsætter Thomas Dybro.

Han oplyser videre, at der ikke var det helt store drama i denne sag, selvom der var folk nok på stedet. To beredskabskøretøjer, en ambulance, en lægehelikopter og politi var på stedet for at sikre, at den nordjyske mand havde det godt.