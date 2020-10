Mand satte ild til hus, han gerne ville leje - og kom selv til skade

JERSLEV:En mand på 23 år fra Viborg var så sur på udlejeren af et hus i Jerslev, at han valgte at sætte ild til køkkenet i ejendommen. Han hældte for meget benzin i køkkenet, så det endte ud i en eksplosion, der forbrændte ham kraftigt.

Det oplyser senioranklager Torben Kaufmann til NORDJYSKE om episoden, som fandt sted 5. august og som mandag blev behandlet ved Retten i Hjørring.

Hændelsen udsprang sig af, at manden gerne ville leje det ubeboede hus, som han senere satte ild til.

- Han ville have lejet ejendommen, men synes ikke, han havde hørt fra udlejeren. Derfor var han blevet sur, og da han havde et kraftigt temperament, var det ligesom dråben, der fik det til at flyde over, siger Torben Kaufmann.

Efter eksplosionen opsøgte den 23-årige lægehjælp for skaderne. På sygehuset blev han anholdt.

Den dømtes forklaring i retten var, at han ville begrænse ilden til køkkenet og ikke til øvrige dele af huset.

Den forklaring afviste retten og dømte ham 10 måneders fængsel for brandstiftelse af hele huset, hvoraf en del af dommen blev gjort betinget. Den 23-årige ankede ikke dommen.