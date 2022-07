Mand vågnede ved at huset brændte - nu skal han genhuses

BØRGLUM:En mandlig beboer i en landejendom på Vråvej ved Børglum fik sig mandag morgen en brat opvågning, da hans hus stod i flammer. Han handlede hurtigt og skyndte sig ud af det brændende hus uden alvorlige skader.

- Vi modtog meldingen om branden omkring klokken fem i morges, og vi er her faktisk stadig og arbejder på stedet, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Dennis Møller Jensen klokken 7:15.

- Huset er brændt helt ned og vi er i gang med at pille taget af lige, så vi kan få slukket de sidste flammer indenfor, fortsætter han.

Der var tilkaldt to autosprøjterem to tankvogne og en redningskran til stedet for at få styr på branden.

- Politiet er nu i gang med at aftale genhusning med beboeren, da det hele er brændt ned. Han nåede heldigvis ud, og der er det vigtigt at pointere, hvor vigtige brandalarmer er, slutter Dennis Møller Jensen.

Brandårsagen er endnu ukendt, men politiet undersøgen sagen.