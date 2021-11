Stor julefrokost med Kandis blev smittespreder: Lad jer teste

POULSTRUP:I snart 30 år har danseorkestret Kandis været det store trækplaster, når 800 mennesker har stået på nakken af hinanden for at få billet til den årlige julefrokost i Poulstrup Hallen mellem Hjørring og Brønderslev.

Bag julefrokosten står den den selvejende institution Vrejlev Hæstrup Hallen.

I 2020 var coronapandemien skyld i, at årets højdepunkt blev en bænkevarmer og måtte aflyses, men i lørdags var der atter totalt udsolgt til Kandis-festen.

Kandis har i næsten 30 år trofast spillet op til dans ved årets julefrokost i Poulstrup.

Nu viser det sig, at mange festdeltagere tog hjem med andet end tømmermænd. På trods af krav om gyldigt coronapas for at komme ind er mange festdeltagere siden blevet testet positive for covid-19.

Torsdag aften opfordrede formanden for Vrejlev Hæstrup Hallen, Karina Mølgaard Frost, på Facebook-siden "Poulstrup vores by", samtlige 800 deltagere til at få foretaget en PCR-test, fordi der trods kravet om coronapas var en gæst, der siden festen er blevet testet positiv.

Opslaget har fået masser af kommentarer og er blevet delt næsten 300 gange, og fredag har et andet af gruppens medlemmer skrevet, at der nu er mindst 16, der er blevet testet positive - konstateret smittede - efter festen i lørdags.

Også dansebandet Kandis har delt et opslag fra festen i Poulstrup. Det skete søndag 21. november kl. 08.42, hvor bandet skrev, at "800 mennesker endnu engang gav den fuld gas".

Karina Mølgaard Frost bekræfter sent fredag aften overfor Nordjyske, at bestyrelsen foreløbig kender til, at 16 festdeltagere er testet positive for covid-19.

Hun oplyser også, at der var overvejelser om også at aflyse dette års julefrokost, som det var tilfældet i fjor.

- Vi snakkede om det, men folk må også sidde tæt på stadion og se fodbold, så vi blev enige om, at ville holde festen. Vi synes selv, vi gjorde alt, hvad vi kunne ved at kræve coronapas, lyntest og PCR-test, samtidig med, at vi stillede sprit over det hele og lagde handsker ved buffeten. Vi er selvfølgelig kede af, at det er endt sådan her. Men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at holde os til reglerne og følge regeringens råd, siger Karina Mølgaard Frost.

