Mangel på frivillige? Ikke her

LØKKEN:Mens flere koncert- og festivalarrangører har været ude med meldingen, at det er en udfordring at finde frivillige til sommerens arrangementer, så bliver frivilligheden ikke et problem i forbindelse med afviklingen af årets Løkken Koncert lørdag den 9. juli. Her vil cirka 350 frivillige hjælpe til med afviklingen af koncerten.

I forbindelse med comebacket har der været visse spekulationer hos organisationen bag koncerten, men disse spekulationer har heldigvis vist sig at være helt og aldeles ubegrundede. Det vil sige, at alt lige fra billetkontrollører, bar-personale og sanitetskorps er klar, når Lis Sørensen Jung, Kesi, Rasmus Seebach, Gnags og Queen Machine spiller op til fest i Løkken.

Det oplyser Løkken Koncert i en pressemeddelelse.

- Vi oplever en kæmpe interesse for og opbakning til at være med til at afvikle Løkken Koncert. Vi har igennem vores faste samarbejdspartnere Hundelev Boldklub, Vrensted IF og Svømmeklubben Sømærket allerede nu fået tilkendegivelser om, at det ikke bliver et problem at skaffe det antal frivillige hænder, der skal til for at skabe en fantastisk ramme om koncerten, siger Kim Bach, der er talsmand for Løkken Koncert.

Han glæder sig endvidere over, at man i år kan byde velkomment til en ny partner, der stiller med et hold frivillige koncerthjælpere.

- Vi har fået Poulstrup Friskole med som en del af vores frivilligkorps. Her stiller skolebestyrelsen med et hold hjælpere. Aalborg Studenternes Idrætsforening er også ny forening i vores korps af frivillige, og det er vi meget taknemmelige for. Vi er også lidt stolte over, at det i denne tid, hvor vi ellers hører flere historier om frivillighedens trange kår, er i stand til at få flere kræfter ind, der kan være med til at sikre et godt arrangement, siger Kim Bach.

Der er ingen tvivl om, at man får brug for de mange kræfter, for billetsalget går nemlig strygende. Dermed er der lagt op til en kæmpe fest lørdag den 9. juli, når koncertpladsen åbnes på Løkken Stadion klokken 12.

- Vi kan konstatere, at lysten efter at komme ud at høre noget god musik og være sammen med andre mennesker er stor. Det gør bare vores forventninger til dagen endnu større, siger Kim Bach.