Mangel på personale lukkede specialafsnit - ny idé har vendt det hele på hovedet

Situationen var kørt helt ud over det uholdbare, da Regionshospital Nordjylland i Hjørring 1. november i fjor lukkede sit lungemedicinske afsnit og flyttede patienterne ud på andre af hospitalets afsnit.

Det betød, at at 14 sengepladser samt 14 sygeplejersker og 12 social- og sundhedsassistenter måtte flytte med.

- Vi kan simpelthen ikke længere lægge en vagtplan, hvor der er tilstrækkelige kompetencer til stede både dag, aften og nat, og det skal hverken personalet eller patienter udsættes for. Det her er et spørgsmål om rettidig omhu, før der risikerer at ske noget, sagde hospitalets plejefaglige direktør, Charlotte Fuglesang, ved den lejlighed, efter at det gennem længere tid ikke var lykkedes hospitalet at besætte en række ledige stillinger.

Regionshospital Nordjylland i Hjørring kan igen tilbyde et specialafsnit for lungepatienter. Arkivfoto: Hans Ravn

Vendt på hovedet

Knap et år senere er situationen vendt på hovedet, og tirsdag slog hospitalet i Hjørring dørene op til et nyt lungemedicinsk afsnit, hvor der i første omgang bliver plads til ni patienter.

1. november øges antallet af sengepladser til 12, og senest til nytår forventer hospitalsdirektør Henrik Larsen, at kapaciteten er øget til 16 sengepladser.

Alt sammen fordi det med på utraditionel vis er lykkedes hospitalet at rekruttere det personale, som det ikke lykkedes at finde for et år siden.

Årsagen er utraditionel, fortæller hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Midlet blev simpelthen et koncept, hospitalet kalder "book en samtale".

- Det handler helt enkelt om et koncept, hvor folk i stedet for at skrive en ansøgning bare kan ringe eller skrive til os for at komme til samtale. Det virkede, vi fik rigtig god respons, og det er vi glade for. Det gav os mulighed for at ansætte folk og starte på at genopbygge afdelingen. Det er det, vi har set første trin af i dag, fortæller Henrik Larsen.

Ulykkelig situation

Han fortæller, at de sengepladser, der kommer på det nye afsnit, samtidig forsvinder fra de afdelinger, hvor lungepatienterne har ligget de seneste 11 måneder.

- Nu har vi dem placeret på den mest hensigtsmæssige måde, som vi hele tiden gerne har villet tilbage til. Det var en ulykkelig situation, vi stod i sidste efterår, siger Henrik Larsen.

Han oplyser, at personalet på den genåbnede afdeling ikke alle er nyansatte. Flere af de sygeplejersker, som var en del af afdelingen før lukningen i fjor, følger med tilbage.

- Men vi ser det som et helt nyt afsnit, hvor personalet skal være med til at tage ejerskab. Det er en del af genstarten.

Direktør for Regionshospital Nordjylland, Henrik Larsen. Arkivfoto: Torben Hansen

Henrik Larsen fastslår, at åbningen af det nye lungeafsnit betyder meget for hospitalet.

- Dermed får vi delt patienterne ud på en mere hensigtsmæssig måde. Gennem vinteren kunne vi tydeligt mærke, at vi har været mast sammen på for lidt plads med de udfordringer, det giver.

Patienter med kroniske lungesygdomme er en af de tunge patientgrupper med mange genindlæggelser, og beslutningen om at lukke afsnittet på regionshospitalet i Hjørring skabte nervøsitet i patientgruppen.

- Der er masser af lungepatienter i Nordjylland, som er meget syge og behandlingskrævende, så det er jeg forfærdet over at høre, sagde Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, dengang til Nordjyske.

Henrik Larsen håber, at åbningen af det nye specialafsnit for lungepatienter genskaber trygheden.

- Det har været en stop opgave for medarbejderne at skabe den nødvendige ro hos patienterne. Nu håber jeg, at vi igen fremstår, som om vi virkelig gerne vil de lungemedicinske patienter, siger han.