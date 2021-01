Mangel på spilletid sender AaB-forsvarer på nye græsgange

HJØRRING:1. divisionsklubben Vendsyssel FF har forstærket sin defensiv med tilgangen af midterforsvareren Thomas Christiansen, som er hentet i superligaklubben AaB.

Her har den 19-årige vendelbo været en del af superligatruppen siden sommeren 2020, men kampen om pladserne på superligaholdet har gjort udsigten til spilletid lang, og efter blot et enkelt indhop for AaB's superligamandskab har Thomas Christiansen efter eget ønske ledt efter nye græsgange.

Dem har han fundet i sin gamle hjemby, hvor han bliver taget imod med åbne arme.

- Først og fremmest er vi alle i Vendsyssel FF ekstremt glade for at kunne indlemme en ægte Hjørring-dreng i truppen. Det er en yderst talentfuld spiller, vi har fået indlemmet i truppen. Denne tilgang er spot-on i forhold til vores strategi, siger sportsdirektør Ingo Winther til Vendsyssel FF's hjemmeside.

Thomas Christiansen, der skiftede til AaB som 13-årig fra Hjørring Idrætsforening, står noteret for 27 ungdomslandskampe for Danmark i U16 og U19-regi.

Han ser også frem til mere spilletid i Hjørring, som i foråret skal kæmpe for at bevare pladsen i landets næstbedste række.

- Jeg har haft nogle megagode år i AaB, hvor jeg har fået al den støtte, jeg kunne ønske mig i forbindelse med min udvikling, og jeg er stolt over at have opnået debut i Superligaen. Samtidig ser jeg frem til min nye udfordring i Vendsyssel FF, hvor jeg forhåbentlig kan blive en vigtigere del af truppen, end jeg var det i AaB, siger Thomas Christiansen til aabsport.dk

AaB's sportschef Inge André Olsen oplyser, at flere klubber har vist interesse for den unge midterforsvarer. Men til sidst var det altså Vendsyssel FF, der sikrede sig hans underskrift på en aftale frem til 30. juni 2024.

