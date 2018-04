Marcus Solberg: Målene skal nok komme

FODBOLD: Angriberen Marcus Solberg skiftede i vinterpausen til Vendsyssel FF, hvor han er blevet en del af det mandskab, der nu ret så overraskende topper NordicBet-Ligaen.

- Det har været utroligt nemt for mig at falde til i klubben. Vi har en god gruppe af spillere, der er nem at falde ind i. Og samtidig er det et utroligt talentfuldt hold med masser af ambitioner. Og det er på samme måde, som jeg selv har det, siger angriberen.

Han brød ind på holdet som lyn og torden med blandt andet tre scoringer i testkampen mod sin tidligere klub, AGF, men efter turneringsstarten har målene manglet.

- For mig handler det altid om, at man giver sig fuldt ud, og det er lige meget, om det er til træning, i en træningskamp eller i en turneringskamp.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at målene nok skal komme i turneringen også, siger han og glæder sig over den store konkurrence, der er på offensivpladserne i klubben, hvor man også råder over spillere som Washington Brandao, Emmanuel Ogude, Mikael Anderson og Jeppe Illum.

- Hvis man vil være i en god klub, så skal man være forberedt på, at der er masser af konkurrence om pladserne. Sådan er det bare, konstaterer han.

Vendsyssel FF møder onsdag aften Nykøbing FC på udebane.