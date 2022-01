Marianne og Calle får allersidste dans på legendarisk diskotek, inden det rives ned

HJØRRING:Du går ind i et gammelt og forladt diskotek og danser den allersidste dans med din partner. Og få minutter efter vælter væggene ned, og bygningen falder sammen.

Det lyder jo umiddelbart vanvittigt og helt ude i hampen. Men ikke desto mindre bliver både dans og nedrivning til virkelighed.

Det Nordjyske Mediehus vil gerne markere, at Hjørrings berømte og legendariske diskotek - Messing Jens - nu skal rives ned. Og begivenheden bliver på samme tid både festlig og dramatisk.

Som noget helt særligt vil Marianne og Carl Emil Persson fra Hjørring danse den allersidste dans på Messing Jens, hvor parret mødte hinanden i 1976.

Program - ”Den Allersidste Dans” - 6. januar kl. 11 Hjørring Kommune, entreprenørfirmaet Vennelyst og Det Nordjyske Mediehus er torsdag 6. januar gået sammen om en online-begivenhed i forbindelse med nedrivningen af Jernbanegade 19, der blandt andet rummede det kendte værtshus ”Messing Jens”. Programmet (og der er tale om cirkatider) er som følger: Klokken 11.00: Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro (V) vil fortælle om baggrunden for byfornyelsesprojektet, der er årsag til ændringerne i Jernbanegade. Klokken 11.10 Jan-Iver Christiansen, indehaver af Vennelyst, vil fortælle om det praktiske arbejde med at nedrive de gamle værtshuse og spillesteder i Jernbanegade. Klokken 11.15: Scenen - og dansegulvet - overlades til ægteparret Marianne og Carl Emil Persson, der mødte hinanden på Messing Jens, nytårsaften 1976. De fortæller om deres møde - og danser ”Den Allersidste Dans” på stedet, hvor de fandt hinanden. Som musikalsk ledsagelse bliver der desuden comeback til Flemming Hammer Mortensen, der har en fortid som discjockey på Messing Jens. Klokken 11.30: Efter taler og dans er det gravemaskinernes tur til at komme på banen. De nedriver den ikoniske bygning. Hele begivenheden kan livestreames på ligeher.nu og på nordjyske.dk. VIS MERE

Gravemaskinernes tur

Og lad os tyvstarte nedrivningen med at fortælle om et af de mange par, som fandt kærligheden på Messing Jens.

Marianne Persson er 65 år og efter 40 år i Nordjyske Bank, valgte hun for et par år siden at stoppe og nyde tiden med rejser, børn og børnebørn.

Carl Emil Persson er 70 år og klinisk tandtekniker, men har nu solgt sin klinik.

De fleste kalder ham Calle, og måske er han mest kendt som forsangeren i Hjørringbandet ”Sonor”, som gennem årene har spillet mange musiksteder tynde.

Parret mødte hinanden en nytårsaften på Messing Jens.

- Allerede i efteråret 1976 havde jeg kigget lidt efter Marianne på Messing Jens. Men der var ikke den store ”connection”, fortæller Calle Persson ærligt.

- Mine forældre sagde altid, at jeg skulle holde mig væk fra en musiker. Så jeg gik en stor bue uden om ham, siger Marianne Persson med et smil.

- Det var stort at blive inviteret med til nytårsaften med fri mad og drikke. Jeg manglede bare lige en pige at invitere med, og Marianne sagde ja. Foto: Bente Poder

Den store aften

Men så blev det nytårsaften 1976, hvor alle stamgæsterne på Messing Jens blev inviteret.

Calle Persson var stamgæst på Messing Jens, som udover at være diskotek også var spiserestaurant.

- Det var stort at blive inviteret med til nytårsaften med fri mad og drikke. Jeg manglede bare lige en pige at invitere med, og Marianne sagde ja. Ikke fordi hun var så interesseret i mig. Det var mere fordi, at hun gerne ville opleve en nytårsaften på Messing Jens. Og Marianne stillede da også som betingelse, at hun kun var med som gæst, fortæller Calle Persson.

Moderne tørklæde

Den aften var hun i hvid skjorte, sort kjole og havde et moderne tørklæde om halsen. Han var i flannels-habit med et bredt slips.

Faktum er, Marianne og Calle har holdt sammen lige siden den aften.

Og der er ingen tvivl om, at bygningen i Jernbanegade 19 kunne noget helt særligt. Og havde stor betydning for rigtig mange mennesker.

- Jeg tror, det var noget med konceptet at gøre. For det første var der flotte lokaler med blandt andet ternet gulvtæppe. Og der var jo messing mange steder, blandt andet på dansegulvet. Og så var der siddebåsene med mørkt træ på væggene, hvor man sad ved borde. Det var hyggeligt og intimt, og vi kendte både de andre gæster og tjenerne, fortæller Marianne Persson.

Halballer og kroballer

Parret tog også tit derned og spiste søndag aften, hvor de fik bøf med bearnaisesovs og pommes frites, som Messing Jens var kendt for.

Messing Jens var lidt mere stilfuld med mere moderne musik og bedre lyd, hvor der for eksempel blev spillet Boney M, Gloria Gaynor og Bamses Venner. Foto: Bente Poder

Og det var både nyt og helt ikonisk, at maden og den rygende varme bøf blev serveret på støbejernstallerkener.

- Det havde vi ikke været ude for før på det tidspunkt, siger Calle Persson.

Før Marianne begyndte at komme på Messing Jens, kendte hun nærmest kun til halballer og kroballer, når der skulle festes.

Messing Jens var lidt mere stilfuld med mere moderne musik og bedre lyd, hvor der for eksempel blev spillet Boney M, Gloria Gaynor og Bamses Venner.

Stemningen og stilen fik lige et par hak opad.

- Det var anderledes og nyt på en god måde. Og jeg kan stadig huske de der abrikosdrinks, som pigerne fik gratis, når der var dameaften på en almindelig hverdag, fortæller Marianne Persson, som sammen med Calle får lejlighed til at opleve lidt af stemningen igen 6. januar.