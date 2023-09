Mariias bedstemor er fanget i krigen: Nu vil hun trave Skagens gader tynde

Da Mariia Kolokolola i slutningen af december 2021 tog til Skagen, troede hun, at det bare skulle være en ferie i Danmark.

Men da Rusland to måneder senere invaderede hendes hjemland, Ukraine, blev ferien til et nyt liv i Danmark.

Mariia fik ovetalt hendes forældre og søster til at komme til Danmark, men hendes bedstemor, der var blevet ramt af demens samtidigt med invasionen af Ukraine, måtte blive i det krigsramte land, da hun ikke var i stand til at flygte. Mariias onkel blev i Ukraine for at passe bedstemoren.

Tilbage til Ukraine

Selv om Mariias forældre og søster var ankommet sikkert til Danmark, så kunne de ikke slippe tankerne om bedstemoren i Ukraine. Og da demenssygdommen for alvor fik grebet om Mariias bedstemor, tog hendes forældre tilbage til Ukraine.

- Mine forældre er mere bekymret for min bedstemor end for krigen. Alting handler om hende lige nu, siger Mariia.

Hver dag tager Mariias mor hen til bedstemoren for at passe og pleje hende, også når luftalarmen går i gang i Kharkiv, hvor de bor.

- Min mor kan ikke gå i beskyttelsesrum, fordi hun skal være der for min bedstemor, som ikke er i stand til at rykke på sig, forklarer Mariia.

Svært at være pårørende

Bedstemoren kan ikke længere genkende sin familie, og tilbage i Skagen sidder Mariia, som kun kan se til, mens hendes bedstemor glider mere og mere væk.

Mariia sørger for at være i jævnlig kontakt med hendes mor, så hun ikke står alene med byrden som pårørende.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er for min mor, som har sygdommen tæt på. Hun tog et svært valg, om at blive i krigen, men det er en selvfølge for hende, at blive for at passe på min bedstemor.

Blev indsamler for sin bedstemor

For at kunne gøre noget godt for hendes mor og bedstemor, mens også for andre demensramte, har Mariia meldt sig som indsamler, når Alzheimerforeningen holder landsindsamling 24. september. Hun kommer til at trave Skagens gader tynde sammen med sin mand og lille datter.

- Folk skal vide mere omkring den her sygdom. Jeg vidste ikke særlig meget om den, inden den ramte min familie. Folk skal ikke gå igennem det her alene.

Alzheimerforeningen anslår, at der i Danmark lever mellem 85.000 til 90.000 mennesker med en demenssygdom, og hvert år konstateres omkring 8.000 nye demenssygdomstilfælde.

Du kan også melde dig som indsamler til Alzheimerforeningens landsindsamling på alzheimer.dk