Markant attraktion har flere fejl. Nu skal det fikses for millioner

LØKKEN:Den ombyggede læmole i Løkken, der stod færdig i 2016, har på flere måder delt vandene. Siden har det også vist sig, at der er problemer med konstruktionen, selvom renovering og ombygning løb op i 25 millioner kroner.

Hjørring Kommune, der i dag er ejer af molen, har kørt en langvarig sag mod et af de firmaer, der bidrog til ombygningen.

Hjørring Kommune færdiggjorde renoveringen og ombygningen af Løkken Læmole i 2016, hvor molen blev forlænget og udvidet i bredden på den yderste del. Den ombyggede mole har givet bedre muligheder for flere aktiviteter - bl.a. lystfiskeri, og bliver benyttet flittigt, men kritikere har også givet den ændrede udformning af molen skyld for tiltagende erosion på kysten på nordsiden af molen.

Den nyrenoverede mole stod færdig i 2016, men der har siden været nogle problemer med konstruktionen Privatfoto: COWI

Kort efter molens indvielse blev det bl.a. konstateret, at "hammeren" , som er den afgrænsning af molen, der er lavet i azobé træ, og som løber langs molekanten, flere steder rev sig løs, således at molen i dag fremtræder skæmmet af skader.

Hammeren, som fungerer som afgrænsning af molen, har flere steder revet sig løs og er faldet af. privatfoto: COWI

Langvarig sag om beslag

Hjørring Kommune valgte at stævne firmaet Orbicon, der havde ansvaret for dimensionering af beslagene, som hammeren var monteret på. Ved Syn og Skøn fik Hjørring Kommune medhold i sine påstande om, at årsagen til de konstaterede skader var en fejldimensionering. Der blev i efteråret 2022 indgået forlig i sagen, hvor Hjørring Kommune fik godt en halv million kroner.

Kommunens administration har også fået udarbejdet en tilstandsvurdering af læmolen. Tilstandsvurderingen konkluderer blandt andet, at der bør monteres anoder på spunsen for at modvirke korrosion, at stenkastningen langs molen bør udbedres samt at revner imellem spuns og beton bør udbedres. Spunsen, er de yderste jernplader, der beskytter molen.

Udbedring af fejlene skulle gerne forlænge levetiden for molen. Samlet løber reparationerne op i 2,2 millioner kroner, som Hjørring Byråd nu skal tage stilling til.

Det er vurderingen, at finansieringen kan findes ved at overføre penge fra en indfaldsvej til Hirtshals Havn, som er blevet billigere end forventet.