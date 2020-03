Marked holder teltdugen på klem: -Vi venter med den endelige beslutning

SINDAL:De er optimister i bestyrelsen for Sindal Marked, der efter planen skal afvikles i Kristi Himmelfarts-dagene 21. - 24. maj. Det er dermed det første af de store nordjyske markeder, men selvfølgelig er det mere end usikkert, om det bliver til noget pga. restriktionerne i forhold til coronavirus.

- Vi har været samlet i bestyrelsen og diskuteret situationen. Der er ikke stemning for at aflyse endnu. Derfor har vi besluttet at se tiden an frem til 1. april, og træffer derefter en endelig beslutning, siger talsmand for markedet, Henrik Pedersen.

Talsmanden anslår, at det vil koste Sindal Marked et tab i omegnen af 500.000 kroner, hvis det bliver nødvendigt at aflyse. Det er bl.a. tilbagebetaling af stadeleje til de 180 kræmmere, forudbetalt musik, underholdning og markedsføring.

- Vi forventer selvfølgelig, at vi får noget af vores tab dækket, hvis det bliver nødvendigt at aflyse på grund af corona. Jeg tror stadig på at det lykkes at gennemføre markedet, men der er selvfølgelig mange spørgsmål. Vil gæsterne overhovedet besøge markedet?, siger Henrik Pedersen, der understreger, at kræmmerne får deres leje tilbage i tilfælde af aflysning.

Sindal Marked besøges normalt af mellem 30.000 og 50.000 gæster.