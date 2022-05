Marked vender tilbage: Du får en nyhed, en garanti - og et par foldede hænder

SINDAL:- Vi har det ligesom øko-køer, der snart skal på græs!

Sådan er stemningen i Sindals markedsudvalg, der slet ikke kan vente med at blænde op for årets udgave af Sindal Marked, som blev snigløbet af covid-19 i både 2020 og 2021.

Hvis de opfører sig som springende køer, så skal de selvfølgelig passe på, at øllet ikke skvulper over plastik-krusets kant ... og apropos øl, så skulle der være så meget styr på situationen, at man i Sindal ikke kommer til at løbe tør for øl, som det skete på Brønderslev Marked sidste år.

- Vi har aftaler i hus, så jeg garanterer, at vi ikke løber tør for øl på markedet - bare prøv ..., lyder udfordringen fra Henrik Pedersen, der er talsmand for Sindal Marked, som åbner Kristi himmelfartsdag og strækker sig over fire dage.

- Vi forventer helt klart, at det bliver et brag af et marked med 25.000 - 30.000 besøgende, tilføjer han.

Der er ved at være udsolgt af de cirka 200 stadepladser til kræmmerne, og programmet for de fire markedsdage skræmmer næppe de trofaste gæster væk - det ligner nemlig sig selv til forveksling: Eksempelvis torsdag, der både byder på gratis sildebord om formiddagen og Kandis om aftenen, mens Tørfisk huserer lørdag og Ib Grønbech søndag.

Årets marked byder dog på en lille nyhed: Flere gæster har efterlyst, at markedet anerkender, at vi befinder os i år 2022 og får oprettet en profil på Instagram, så der kan deles billeder på den populære platform - og det ønske har markedet netop efterkommet.

Markedet har som sådan kunnet holde skindet på næsen med diverse hjælpepakker - til gengæld har Sindal Idrætsforening og den lokale rideklub SRV, der plejer at dele overskuddet, måttet stramme livremmen lidt ind.

Men nu er der igen kroner på vej i kassen, og i markedsudvalget håber man at lave et overskud i år på omkring 300.000 kroner - og dermed 150.000 kroner til hver forening.

Der er næsten ikke noget malurt i bægeret - det skulle da lige være, at nogle af de potentielle markeds-gæster suges væk fra Vendsyssel om lørdagen, hvor der er karneval i Aalborg.

- Og så kan vi også godt mærke, at vi har aflyst i to år. Vi kan godt bruge lidt flere frivillige, men det arbejdes der på i øjeblikket, lyder det håbefuldt fra Henrik Pedersen.

