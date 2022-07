Se billederne: Festen vendte tilbage til Løkken

LØKKEN:For 36. gang var der koncert lørdag på Løkken Stadion. De mange gæster kunne høre Lis Sørensen, Jung, Kesi, Gnags, Rasmus Seebach og festen sluttede med et herligt skrål-med-band Queen Machine, og med det program var der i det hele taget masser af mulighed og lov til at synge med i det store fælles kor.

God stemning og glade mennesker og god musik. Løkken Koncert er tilbage i topform. Foto: Lars Pauli

Midt på eftermiddagen var status 5500 solgte billetter, og dermed nærmer billetsalget sig de 6-7000 billetter, som Løkken Koncert plejer at sælge.

Kesi fik gang i publikum, da han var på scenen lørdag eftermiddag. Foto: Lars Pauli

Det oplyser talsmand for koncerten Kim Bach. Der er folk, der har gemt deres billetter fra 2020, hvor Løkken Koncert måtte aflyse ligesom alle andre arrangementer på grund af Covid-19.

Løkken Koncert 2022

Der til kommer folk, der har købt i forsalg, og så sælger man også billetter ved indgangen.

Skønne motiver er der alle vegne på denne dejlige lørdag i juli. Foto: Lars Pauli

- Vi kan mærke, hvor glade folk er for at være her igen. Vejret er fint og solen skinner. Det er ligesom at være syd på bare man sørger for at sidde i læsiden. Kommer man ud i vinden kan man godt mærke, at det er køligere, og det blæser meget.

Han regner med, at flest vil være inde på pladsen, når Rasmus Seebach går på scenen lørdag aften.

Der var masser af mennesker på pladsen og tilskuertallet topper formentlig, når Rasmus Seebach går på 20.30. Foto: Lars Pauli

- Rasmus Seebach er fortsat meget populær, og så bliver det sjovt at se de unge opleve Gnags.

Gnags på Løkken Koncert 2022. Foto: Lars Pauli

Mange unge kender dem ikke, men de kender deres sange, og kommer til at opleve en koncert med gang i, siger Kim Bach.