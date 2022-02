Masseslagsmål i Hjørrings natteliv - fire anholdt

HJØRRING:Vinterferie og ingen coronarestriktioner af betydning er tilsyneladende ikke den bedste cocktail i forhold til god ro og orden.

I hver fald ikke i Hjørrings natteliv, hvor Nordjyllands Politi kl. 03.31 natten til onsdag rykkede ud til et masseslagsmål på Zwei Grosse Bier Bar i Strømgade.

- Vi fik en melding om, at der var dårlig stemning, så vi sendte en patrulje til stedet. Da de kom, konstaterede de hurtigt, at den dårlige stemning var ved at udvikle sig. Det var fuldemands-ballade og et rigtigt western-slagsmål, så vi sendte flere patruljer, fortæller vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

I alt tre patruljer måtte der til, før det lykkedes at dæmpe gemytterne så meget, at politiet nu står med fire anholdt, der alle er på vej til Aalborg for at blive afhørt og afruset.

- Alle yngre mænd fra lokalområdet, oplyser Thomas Ottesen.

Vagtchefen har endnu ikke et bud på, hvad der udløste balladen i Hjørring.

- Så langt er vi slet ikke nået endnu. De er berusede - eller i hvert fald påvirkede - så vi skal først have dem ind og sagsbehandlet, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned i det, siger vagtchefen.