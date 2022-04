Massevis af militærkøretøjer sætter kursen mod Hirtshals: Oplevelser for hele familien

Det er ikke kun på grund af foråret, at Hirtshals kommer til at virke mere grøn i nærmeste fremtid.

Lørdag 23. april ruller der således en masse militærkøretøjer ind på området ved Hirtshals Fyr, idet den landsdækkende forening Militærkøretøjsklubben holder deres generalforsamling i havnebyen - med medlemmernes militær-køretøjer.

Her kan man se og opleve en bred vifte af militære køretøjer - fra før 2. Verdenskrig og helt op til 90’erne. Der vil være køretøjer repræsenteret, der har været med i Koreakrigen og Vietnamkrigen - og køretøjer, der har været operationelle under Den Kolde Krig.

Forårs-arrangementet er for hele familien og sker i et samarbejde med Hirtshals Fyr, Bunkergruppen Hirtshals og Militærkøretøjsklubben - også Aalborg Kaserners Veteran Panser- & Køretøjsforening kommer i øvrigt på besøg med en række militære køretøjer.

Arrangementet foregår fra kl. 11 til kl. 15, og der er fri entré til både selve arrangementet, men også til fyrtårnet og i bunkerne.

Køretøjerne bliver opstillet i en lille ”militærlejr” for sig selv - og der vil være rig mulighed for at tale med ejerne af de mange køretøjer.

Der er også mulighed for at købe en grill-pølse, ligesom fyrets kaffestue holder åbent og sælger sodvand, is, kaffe og kage.