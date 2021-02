Massiv kontrol på motorveje: Bilist stoppet med 196 km i timen

NORDJYLLAND:En bilist med 196 kilometer i i timen og en bilist med påhængskøretøj med over 130 kilometer i timen. Det var højdespringerne, da betjente fra lokalstationen i Hjørring i uge 6 lavede traditionel fartkontrol med lasermålinger på motorvej E39 mellem Hjørring og Aalborg.

Det fortæller politikommissær Thomas Ottesen, der kalder de to "topscoreres" hastigheder for noget nær vanvittige.

Nordjyllands Politi har i løbet af februar kontrolleret hastigheder på de vintervåde veje i særlig grad. Og en af politiaktionerne viser, at det på de nordjyske motorveje også køres alt for stærkt.

Målet med aktionen på motorvej E39 var, forklarer politikommissæren, at få tag i de helt hurtige bilister – det vil sige dem, der erfaringsmæssigt kan findes på de for tiden knap så befærdede motorveje.

Og det lykkedes altså til fulde.

Politikommissæren vil ikke fortælle det præcise sted for kontrollen.

- Af hensyn til fremtidige aktioner, ønsker jeg ikke at fortælle hvor vi kontrollerer. Men det er et område, der har høj prioritet lige nu, og vi vil også i den kommende tid være massivt til stede med kontroller på motorvejene i det nordjyske, så vi ønsker ikke at advare vanvidsbilisterne om, hvor vi kontrollerer, siger Thomas Ottesen.

Med ny lovgivning - en pakke om vanvidsbilisme, der blandt andet giver politiet mulighed for at konfiskere folks biler, hvis de kører over 200 kilometer i timen - så har de helt hurtige bilister politiets opmærksomhed.

- Går det galt med disse bilister, så går det helt galt, og der er altså nogle spilleregler, selv om man har en meget hurtig bil, siger politikommissæren.

- Når vi laver kontrollerne med laser, så skal der et lidt større setup til, hvor vi har manuel opstilling og motorcykelbetjente, der bringer bilerne, som kører for hurtigt, til standsning, forklarer Thomas Ottesen.

Ved målingen i uge 6 blev der målt i alt 24 bilister med en hastighed på motorvejen, der var nok til en frakendelse af kørekortet.

Og den hurtigste bilist, som blev målt af politiet, blev altså registreret med en fart tæt på hele 196 km/t, mens en bil med et påhængskøretøj blev målt til at køre 130 km/t.

- Dette er, selv under normale vejrforhold på en sommerdag, helt uacceptable hastigheder, siger politikommissæren, der i næste pulsslag benytter lejligheden til at understrege, at fart er farlig:

- Fart er en væsentligt årsag til, at ulykker sker, og den bidrager samtidig til ulykkernes alvorlighed. Så rådet er enkelt: Let trykket på speederen og sæt hastigheden ned – så bidrager du til en mere sikker trafik, lyder det fra politikommissæren.

For høj fart er ifølge Sikker Trafik skyld i cirka fire ud af 10 dødsulykker.