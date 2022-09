Massiv modstand mod havvindmøller - sådan kan det komme til at se ud ved nordjysk strand

HIRTSHALS:Sommerhusejere, lokale borgere og dele af erhvervslivet er i oprør over planerne om en havvindmøllepark, som kan blive en realitet syd for Hirtshals Havn og strække sig helt ned mod Lønstrup på vestkysten i Vendsyssel.

Det er firmaet European Energy, der har søgt Energistyrelsen om lov til at gå videre med en forundersøgelse af, om der kan sættes op til 49 stk., 300 meter høje vindmøller op - i en afstand på fire til ni kilometer fra kysten.

Nu er der sendt et åbent brev til Folketinget, hvor modstanderne bl.a. vedlægger en underskriftsindsamling med 700 underskrifter mod planerne, og flere interessenter, bl.a. Hirtshals Fiskeriforening og dele af turisterhvervet er medunderskrivere på protesten.

Modstanderne har også fået lavet en visualisering, der viser, hvordan 300 meter høje vindmøller kan tage sig ud i havet ud for Tornby Strand. På den viste visualisering er møllerne placeret mellem 4,8 og 5,3 kilometer fra udsigtspunktet "Kanonudsigten" ved Tornby Strand.

- Det giver jo ingen mening, at Danmark på den ene side har en lang tradition for naturfredning og kystbevaring, og så vil man måske tillade de her kystnære vindmøller, som efter vores mening vil skæmme området og naturoplevelsen voldsomt, siger en af initiativtagerne, Jens Peter Toft, der er sommerhusejer i Tornby.

European Energy har søgt om dette projekt og yderligere et projekt, der er koncentreret omkring indsejlingen til Hirtshals Havn via ordningen "Åben Dør" hvor virksomheder af egen drift kan søge om "mindre kystnære havvindmølleprojekter" inden for en afstand af 15 kilometer fra kysten. Hensigten med ordningen er at understøtte udbygningen af vindenergi på havet. Men modstanderne har svært ved at se, at dette ansøgte projekt med 49 stk., 300 meter høje møller kan betegnes som et mindre havvindmølleprojekt, så med en kapacitet på op til 500 MW får en større kapacitet end Horns Rev 3 fra 2019.

- Derfor opfordrer vi også Folketinget til at definere, hvad de forstår ved et "mindre, kystnært havvindmølleprojekt", siger Jens Peter Toft.

Hastet igennem byrådet

Endelig har det også chokeret modstanderne, at Hjørring Byråd lige efter sommerferien har hastet et høringssvar igennem og dermed forpasset muligheden for at nedlægge veto mod projektet.

"Vi har en mistanke om, at det skyldes skjulte dagsordner. Hjørring Kommune har ikke udnyttet høringsperioden der (for projekt 2 syd for havnen, red.) først slutter 7. oktober, til at undersøge, om der er reel lokal opbakning til projektet - noget der ellers fremhæves som vigtigt i justeringen af Åben dør-ordningen fra 2021," skriver modstanderne i brevet, hvor der hentydes til, at vindmøllerne er et vigtigt element i at sikre udviklingen af Hirtshals Havn.

Allerede 16. august vedtog et flertal i Hjørring Byråd at sende et høringssvar til planerne for både projekt1 og projekt2 (se grafik). Heri er der imidlertid fortrinsvis fokus på, at havvindmøllerne ikke kommer til forstyrre skibstrafikken og udviklingen af Hirtshals Havn.

"Det ser jo ud til, at byrådets overvejende positive indstilling til projektet i al væsentlighed er at understøtte udviklingen af Hirtshals Havn. Hensynet til at sikre naturoplevelsen og den unikke kyststrækning samt undgå gener for lokale beboere og sommerhusejere, synes derimod ikke at have spillet nogen rolle i kommunens beslutning", skriver modstanderne.

Den hurtige behandling af ansøgningerne på byrådsmødet 16. august skyldes, at der på det tidspunkt var tidsfrist for det første projekt1 omkring indsejlingen til havnen.

- Vi valgte at behandle begge ansøgninger samtidig. Det haster med at gøre os uafhængige af russisk gas, og vi må acceptere, at der kommer flere synlige møller på havet. Det er heller ingen hemmelighed, at vi får brug for en masse grøn strøm til den fremtidige erhvervsudvikling på Hirtshals Havn, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Hvorfor valgte I ikke at høre borgerne, før i sendte høringssvaret. Kommunen har jo vetoret mod projekt 2 syd for havnen?

- Kommunen er jo stadig kun høringspart på lige fod med borgerne. Det er rigtig, at vi har en vetoret, og den har vi fortsat frem til 7. oktober. Men et flertal ønsker ikke at nedlægge veto. De fleste ønsker jo også, at møllerne placeres på havet i stedet for på land, siger Søren Smalbro (V).

