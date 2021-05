Massiv modstand mod vindmøller ved landsby - nu er sagen afgjort

Der bliver ikke arbejdet videre med omdiskuterede vindmøller på op til 200 meter ved landsbyen Åbyen, syd for Hirtshals.

Et snævert flertal på 15-14 i Hjørring Byråd, afgjorde sent onsdag aften, at tre til fem møller i området, ikke skal indgå i en temaplan for nye vindmølleprojekter i kommunen. Inden den spændende afgørelse, blev to medlemmer af byrådet sendt uden for døren som inhabile, da de blev vurderet til at have personlig interesse i afgørelsen. Det drejede sig om socialdemokratiets Mai-Britt Beith og Per Hyldig fra Dansk Folkeparti, som begge har nære familiemedlemmer, der bor i mølleområdet.

Det er den massive modstand i lokalområdet, der er kommet frem i den indledende høring om mølleprojektet, der blev afgørende for, at flertallet vendte sig mod mølleprojektet. Venstre, konservative, lokallisten samt to medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, stemte imod, og dermed måtte borgmester Arne Boelt (S) konstatere at komme i mindretal med resten af sin store gruppe, samt SF og enhedslisten. Der er indsendt 119 indsigelser mod mølleprojektet, bl.a. flere underskriftsindsamlinger.

- Vi respekterer, at medlemmerne i vores gruppe har individuelle holdninger, når det handler om vindmøller. For flertallet i gruppen handler det her imidlertid om at skabe grøn vækst i kommunen, og vi får hårdt brug for al den grønne strøm vi kan skaffe, sagde Arne Boelt, der henviste til store udviklingsplaner på Hirtshals Havn.

Men møllerne ved Åbyen skulle i givet fald rejses i et område med flere mindre landsbyer og hen ved 400 boliger indenfor en afstand på to kilometer, og det er simpelthen for voldsomt, mente flertallet.

- Det ville kunne opleves som om vi tager borgerne som gidsler i forhold til nogle planer på Hirtshals Havn, som der endnu ikke ligger noget konkret om. Vi skal ikke have flere store vindmøller, der bare står stille, sagde venstres Jørgen Christensen.

Lokallistens Dan Andersen var mere direkte i sin argumentation:

- Med den her massive modstand i lokalområdet, har jeg simpelthen ikke nosser til at stemme for projektet.

Enhedslistens Louise Hvelplund syntes, at modstanden er tegn på hykleri i forhold til den grønne omstilling.

- Alle kan se, at det er nødvendigt med grøn omstilling, men bare ikke lige her. Det er synd, at i ikke giver det en chance og vi får set, hvordan de her møller kommer til at tage sig ud i området. Jeg synes de er smukke, sagde Louise Hvelplund

Et stort flertal i byrådet besluttede imidlertid, at der skal arbejdes videre med et mølleprojekt på seks-syv store vindmøller ud til motorvejen E39 ved Høgsted syd for Hjørring.