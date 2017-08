Mattsson: Vendsyssel er favorit

THISTED: - De var tæt på at rykke op i superligaen, mens vi lige er rykket op fra 2. division. På den baggrund må de være favoritter.

Sådan lyder vurderingen fra Thisted-træner Joakim Mattsson før onsdagens hjemmekamp i NordicBet Ligaen mod Vendsyssel FF.

Et opgør, der lidt overraskende er en topkamp mellem rækkens nummer to og tre.

Thisted har hidtil imponeret stort med sejre over superliganedrykkerne Viborg og Esbjerg, mens Vendsyssel FF trods massive udskiftninger i truppen fortsat er ubesejret.

- Jeg synes, de har et hold med mange dygtige individualister. Især har jeg været imponeret over Lucas Jensen. Man kan sige, at de har bedre spillere end os, men at vi har et mere sammentømret mandskab. Så vi vil gå aggressivt til værks og forsøge at finde sprækker i et hold, hvor relationerne endnu ikke er helt på plads. Så vi tror på vores chance, siger Joakim Mattsson.

Han råder over en stort set skadesfri. Kun offensivspilleren Jeff Mensah er ukampdygtig.