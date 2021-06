Med Kornets Hus åbner nye muligheder: - Dybt inspirerende, siger minister

GULDAGER:Gæstelisten var flot, og ordene overstrømmende, da Kornets Hus lidt syd for Hjørring blev officielt indviet mandag.

- Det er dybt inspirerende, og jeg håber, at rigtigt mange vil tage den mulighed, det er at komme forbi Kornets Hus og lære om godt dansk håndværk, sagde landbrugsminister Rasmus Prehn (S) blandt andet.

Til stede var også repræsentanter fra de mange forskellige fonde og andre bidrag-ydere, der har puttet penge i foretagendet. Og også herfra er forventningerne - over en bred kam - store.

Der var flot fremmøde til den officielle åbning af Kortnets Hus. Foto: Henrik Louis

- Det her er et hus, der vil gøre mange mennesker meget glade i mange år, sagde blandt andet Stine Lea Jacobi, der er programchef hos Realdania.

Og Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (S) konstaterede blandt andet, at:

- Huset er noget som hele Vendsyssel og hele Danmarks kan være stolte af.

En forløsning

Der har været mange aktører, som har medvirket til virkeliggørelsen af Kornets Hus - men samtlige talere sendte dog først og fremmest stor kredit i retning af den utrættelige kamp for stedet fra Jørn Ussing Larsen, mest kendt som stifteren af bageriet og melproducenten Aurion A/S.

I 1980 indviede han bageriet Aurion - og har siden sammen med sin bedre halvdel Inger stået bag adskillige bagekurser. Sideløbende fostredes idéen om et hus, der kunne formidle den kulturhistorie, som også hænger sammen med kornet. De første tegninger blev til i 2003 - men først i 2016 kom det endelige tilsagn, der gjorde planerne til virkelighed.

- Det er jo ikke mit hus, men jeg har tænkt mange af tankerne, og de fleste af mine tanker er blevet til virkelighed i huset, sagde Jørn Ussing Larsen, der i dagens anledning var iført en brødfarvet blazer.

- Det har været op ad bakke ind i mellem, og der var da også tre-fire år i kølvandet på finanskrisen, hvor jeg overvejede, om jeg blev nødt til at droppe projektet.

- Så må det da også være en stor tilfredsstillelse at stå her i dag?

- Vi er vendelboer, og derfor svinger vi ikke med armene. Men det er da fantastisk, sagde han med et smil.

En stor dag for Jørn Ussing Larsen - efter adskillige års kamp kunne han mandag klippe snoren til Kornets Hus.

Jørn Ussing Larsen synes, huset er blevet "en arkitektonisk perle" - og håber, det kan blive til glæde for mange gæster. På stedets egen hjemmeside beskrives Kornets Hus som "Nordjyllands nye oplevelsescenter for korn, madoplevelser og aktiviteter for hele familien". Huset byder på en lang række oplevelser i form af viden om korn, bagekurser og meget, meget mere.

- Min drøm er, at folk kan komme hertil og være "forundringsparate" - og bagefter gå herfra med en begejstring, lød det fra Jørn Ussing Larsen.

Skal udvikle madkultur

Den daglige drift af stedet er lagt i hænderne på centerleder Johannes Vestergaard. Egentlig havde han forventet at åbne stedet allerede i december, men corona-situationen har i flere omgange udskudt festdagen. Nu er situationen sådan, at Kornets Hus faktisk i det små har været i gang siden 8. maj.

- Men det er i dag, vi har set frem til, fastslog Johannes Vestergaard smilende.

Samtidig understregede han, at Kornets Hus handler om både tradition og fornyelse:

- Det her er ikke et museum for korn. Vi skal tage aktivt del i udviklingen af det fødevarelandskab, der ligger foran os. Vi skal være med til at tegne fremtiden for dansk madkultur.

Meget tilsvarende er holdningen hos Uffe Nielsen, der er formand for Kornets Hus' driftsfond - og desuden har en lang fortid som formand for det danske kokkelandshold.

- Det her løfter os jo ind på Danmarkskortet. Det nordiske køkken har været stærkt i mange år - og det her underbygger det. Det her kan blive til en legeplads, der skaber fokus på en fødevare - kornet - som har betydet sindssygt meget for vores samfund. Og så er placeringen af huset her - midt i en kornmark - jo helt perfekt, sagde Uffe Nielsen, der blandt andet også driver teatercaféen i Hjørring.

- Jeg kunne jo for eksempel godt tænke mig at tage mit eget personale med herop. Så kunne vi få mulighed for at lege med korn, inden vi næste gang skal lave et nyt menukort.

Han ser derfor et stort potentiale i huset.

- Det her hus vil løfte vores viden om korn i den brede befolkning. Det vil skabe mere fokus på det gode brød - og at få kornet ind i endnu mere af vores mad. Det kan bruges på mange flere måder, end vi gør i dag. Eksempelvis kan man jo sagtens bytte ris ud med korn, og det giver også masser af muligheder i den plantebaserede kost, sagde Uffe Nielsen.

Man kan læse meget mere om stedet på www.kornetshus.dk.