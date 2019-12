Meldte lukning efter dårligt ølsalg: Nu genopstår Tversted marked

TVERSTED:For nylig kastede markedsudvalget håndklædet i ringen. De meddelte, at man lukkede Tversted Marked efter 40 år. Overskuddet var blevet for lille. Men nye arrangører er kommet på banen og lover fornyet marked i 2020 med fokus på populær musik og legeland for børn.

- Vi vil give Tversted Marked nye rammer, men bevare den gamle ånd, siger medindehaver Dennis Larsen fra Nordisk Event, som genopliver markedet i samarbejde med Tversted borger - og Turistforening og som sædvanlig fredag, lørdag og søndag i uge 29.

Tversted marked plejer at tiltrække 30.000 - 40.000 gæster, men overskuddet har været for ringe de seneste år, hvilket fik markedsudvalget til at kaste håndklædet i ringen efter markedet i år. Men nu vil nye arrangører arrangere marked.Arkivfoto:Bente Poder

- Der skal være et stort hoppelegeland til børnene i stedet for det traditionelle tivoli. Der skal være 10 meter høj rutsjebane, 10-15 forskellige hoppeborge, klatrevæg og meget andet. Børn betaler en fast pris. De får enten armbånd på eller et stempel, så de kan gå ud og ind af legelandet, siger Dennis Larsen.

Ny musik er en stor del af det nye program. Her satser man på ny musik, som folk kender.

- Det bliver blandt andre Østre Gasværk, Tom Donovan og Mads Toghøj - mindst ni bands i alt oplyser Dennis Larsen.

- Vi genindfører ølteltet om eftermiddagen.

De nye arrangører opfordrer foreninger til at deltage i markedet.

- Dem, der har lyst og interesse, kan være med. Det lokale foreningsliv kan tjene penge på boder. Der bliver også stadigvæk kræmmere

Sådan lød meldingen for et par uger siden: