Mens andre lukker og slukker: Landsby kæmper for åbning af købmandsbutik

ÅBYEN:Tidligere på året takkede Høkeren i skikkelse af Bent Larsen af efter 30 år bag disken i købmandsbutikken i Åbyen syd for Hirtshals.

Op til pensioneringen forsøgte han i samarbejde med Dagrofa at finde en arvtager, men det lykkedes ikke - så i dag står butikken gabende tom.

Står det til en gruppe borgere i byen, så skal kasseapparatet dog klinge igen på Allingdamvej 1, inden alt for længe.

Et pænt opland

En arbejdsgruppe har indkaldt til stormøde i sognegården 26. oktober klokken 19 for at fyre op under planerne.

- Vi mangler muligheden for at kunne handle ind tæt på, hvor vi bor. Samtidig er købmandsbutikken også et omdrejningspunkt for en lille by som vores - et sted, hvor man mødes, siger Maybritt Pedersen, der selv flyttede til Åbyen for et par år siden og sidder i arbejdsgruppen.

Hun peger på, at genåbningen af købmandsbutikken også ville være en god nyhed for nærliggende byer som Uggerby og Allingdam - og ikke mindst for sommerhusgæsterne i Kjul, når det er sæson.

- Så er der jo også ældre i byen, der kan have svært ved at komme til Hirtshals for at handle ind, uddyber hun.

Går efter påske-åbning

Ifølge Maybritt Pedersen går man efter at finde en købmand - i samarbejde med Dagrofa - som vil drive butik under "Min Købmand"-konceptet, der har omkring 200 varegrupper som såkaldt Gul Pris - altså lav pris, hvilket er et væsentligt parameter i disse inflationstider.

Maybritt Pedersen flyttede til Åbyen for et par år siden. Privatfoto.

Udgangspunktet for arbejdsgruppen er, at lokalsamfundet spytter penge i projektet via anparter, hvorefter butikken shines op og udstyres med inventar - herefter skal købmanden så leje bygningen. Det kræver også, at man finder en god løsning med ejeren af bygningen, en lokal murermester.

Men er det ikke op ad bakke? Købmændene er jo i krise lige nu på grund af de stigende energipriser.

- Vi håber selvfølgelig, at energipriserne finder et mindre leje om noget tid. Men vi vil også investere i energirigtigt inventar. Så vi tror på det, siger Maybritt Pedersen.

Hvis alt falder i hak, så kunne arbejdsgruppen godt se for sig, at en ny købmand kunne byde de første kunder velkommen i påsken 2023.

Ifølge Maybritt Pedersen har der allerede været en enkelt føler ude i forhold til projektet.

Anparternes størrelse

På mødet om en lille måneds tid skal det drøftes, hvor store anparterne skal være - og hvor meget man egentlig går efter at få samlet ind.

Med i hele forløbet er også Dagrofa, påpeges det fra arbejdsgruppens side.