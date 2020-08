Mens spillere var i gang med træning: Omklædningsrum tømt for værdier

Både U17, U19 og seniorerne var torsdag aften til træning i HI på Landlyst i Hjørring - i alt henved 100 spillere. Ingen bemærkede, at der under træningen, mellem klokken 19 og 20.30, var udbudne gæster i omklædningsrummene ved klubhuset.

- Det er selvfølgelig rigtig træls og et klassisk problem. Men de har godt nok været meget frække, konstaterer medlem af ledelsen i HI, Henrik Mølbjerg.

En eller flere tyve har under træningen været inde og tømme omklædningsrummene for attraktive værdier.

- Der er stjålet telefoner, Airpods, og også noget tøj. En har fået stjålet en taske, som tyvene tydeligvis har brugt til at transportere tyvekosterne i. Min egen søn fik stjålet Airpods og en jakke, men hans telefon var der stadig, så det er også gået stærkt, fortæller Henrik Mølbjerg, der nu har orienteret og advaret alle klubbens afdelinger.

Henrik Mølbjerg. Privatfoto

- Da jeg var ungdomsspiller blev vi også advaret mod at lade ting af værdi ligge i omklædningsrummet. Det er ulåste rum, så der er formentlig ikke forsikring, der dækker, siger Henrik Mølbjerg, der ikke har fuldt overblik over, hvor meget der er blevet stjålet.