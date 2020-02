Meny i Hjørring lukket: Mistanke om skadedyr

HJØRRING:En af de største dagligvarebutikker i Hjørring, Meny på Frederikshavnsvej, holder søndag lukket.

En seddel på hovedindgangen til butikken fortæller, at butikken er lukket på grund af mistanke om skadedyr.

Der var tomt på parkeringspladsen ved Meny. Privatfoto

"De relevante myndigheder er kontaktet, og vi arbejder på højtryk i samarbejde med vores skadedyrsbekæmpere for at løse problemet, så butikken kan åbne hurtigst muligt", lyder det på sedlen på indgangsdøren til butikken.

Chefen for Meny i Hjørring købmand Christian Dam bekræfter, at butikken er lukket.

- Vi tager det her dybt alvorligt. Vi lukkede butikken lørdag aften klokken 18, og så er vi i gang med at undersøge, om vi har skadedyr. Vi tager ingen chancer, så i samarbejde med Fødevarestyrelsen og vort skadedyrsbekæmperfirma Mortalin har vi valgt at lukke butikken foreløbig, siger Christian Dam.

- Vi leder med lys og lygte og hunde for at se, om vi kan finde noget, og mere kan vi sådan set ikke sige lige nu, lyder det fra købmanden.

Han kan ikke sige noget om tidshorisonten for en genåbningen af den store butik.