Meny tæt på at åbne igen: - Skadedyr var formentlig en strejfer

HJØRRING:Siden en kunde lørdag så et skadedyr i forretningen Meny på Frederikshavnsvej i Hjørring er der blevet arbejdet på højtryk på at lokalisere problemets omfang, og meget tyder på, at der var tale om en enlig strejfer, som nu er fanget og fjernet.

- Vi fandt den i butikkens område. Det ser ud til at være en strejfer, som skulle have varmen i stormvejret. Vi har nu sikret os, at alt er som det skal være, i samarbejde med skadedyrsfirma og Fødevarestyrelsen, forklarer varehusechef, Christian Dam.

Meny lukkede lørdag aften og holdt lukket hele søndagen, hvor skadedyrsfirmaet har gennemgået forretningen. Fund af skadedyr er enhver varehuschefs mareridt, men Christian Dam er sikker på, at problemet nu er løst, og her mandag venter han nu på endelig grønt lys fra Fødevarestyrelsen til at åbne igen.

- Vi beklager selvfølgelig over for vores kunder, at vi har været nødt til at holde lukket, men vi har heldigvis modtaget stor opbakning fra vores kunder i situationen.