Messing Jens er snart væk - Se billederne af Jernbanegades store forvandling

HJØRRING:Snart forsvinder de sidste rester af Jernbanegade 19. Bygningen, der blandt andet har rummet det ikoniske værtshus Messing Jens.

Bygningen er samtidig også den sidste rest af den mængde af værtshuse, der på et tidspunkt gjorde Hjørrings Jernbanegade så festlig, at den faktisk var et udmærket alternativ til den noget mere kendte Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Men festen er forlængst forbi, og bygningerne har gennem de seneste år været så forfaldne, at en nedrivning nu er nødvendig. Kendte steder som Sysseltinget, og også Børglum Bispens oprindelig bygning er allerede væk. Og her i starten af januar 2022 falder altså så også Jernbanegade 19.

Hele den karré, der snart er fjernet på sydøstsiden af Jernbanegade efterlader et ledigt areal mellem Jernbanegade og det relativt nybyggede Vendsyssel Teater. Her skal der efter planen laves en teaterforplads, en ny musikskole samt en række parkeringspladser.

Manøvren bliver foretaget for at puste liv og ny energi ind i gaden, der forbinder det centrale Hjørring med banegården.

Planen er, at den allersidste bygning - Messing Jens - bliver væltet ved en event 6. januar, som livestreames af Det Nordjyske Mediehus på ligeher.nu og på nordjyske.dk. Her kan man blandt andet høre Hjørring Kommunes nye borgmester Søren Smalbro (V) fortælle om byfornyelsesprojektet - og entreprenøren Vennelyst beretter om det praktiske arbejde med opgaven.

Derudover så kommer også et ægtepar, som faktisk mødte hinanden på Messing Jens' dansegulv for adskillige år siden. De fortæller om deres møde - og så danser de "Den Allersidste Dans". Og derefter er det altså gravemaskinernes tur. Den begivenhed kan man snart læse mere om i faktaboksen herunder.

Program for "Den Allersidste Dans" - 6. januar klokken 11.00 Hjørring Kommune, entreprenørfirmaet Vennelyst og Det Nordjyske Mediehus er torsdag 6. januar gået sammen om en online-begivenhed i forbindelse med nedrivningen af Jernbanegade 19, der blandt andet rummede det kendte værtshus ”Messing Jens”. Programmet (og der er tale om cirkatider) er som følger: Klokken 11.00: Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro (V) vil fortælle om baggrunden for byfornyelsesprojektet, der er årsag til ændringerne i Jernbanegade. Klokken 11.10 Jan-Iver Christiansen, indehaver af Vennelyst, vil fortælle om det praktiske arbejde med at nedrive de gamle værtshuse og spillesteder i Jernbanegade. Klokken 11.15: Scenen - og dansegulvet - overlades til ægteparret Marianne og Carl Emil Persson, der mødte hinanden på Messing Jens, nytårsaften 1976. De fortæller om deres møde - og danser ”Den Allersidste Dans” på stedet, hvor de fandt hinanden. Som musikalsk ledsagelse bliver der desuden comeback til Flemming Hammer Mortensen, der har en fortid som discjockey på Messing Jens. Klokken 11.30: Efter taler og dans er det gravemaskinernes tur til at komme på banen. De nedriver den ikoniske bygning. Hele begivenheden kan livestreames på ligeher.nu og på nordjyske.dk. VIS MERE

Men inden de sidste gravemaskiner buldrer ind i Messing Jens-bygningen, så tager vi først en rejse tilbage i tiden.

Herunder kan du se en række gamle billeder fra hele Jernbanegade - men vi har sendt en fotograf af sted for at tage nye fotos fra præcis samme positioner. Så ved at "trække" i den blå markør, så kan du se Jernbanegades fascinerende forvandling.

God fornøjelse.

Jernbanegade 19, som har rummet mange forskellige værtshuse gennem årene, skal snart rives ned. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Den nordlige ende af Jernbanegade - på hjørnet mod Springvandspladsen. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

I Jernbanegade 19 har blandt andet "Messing Jens" haft hjemme. Om kort tid forsvinder bygningen. Arkivfoto (t.v.): Axel Søgaard/Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Jernbanegade 14. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

I dag kendes bygningen her som Phønix Hotel. I 1903 var navnet Kyppers Hotel, fra 1907 Hotel Bristol, fra 1928 igen Kyppers Hotel, fra 1938 Missionshotellet og siden 1947 Hotel Phønix. Arkivfoto (t.v): Kirstine Lund/Historisk Arkiv/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Der findes faktisk ikke mange gamle fotos af Retsbygningen. Til venstre et farvelagt postkort. Bygningen er opført 1919 og fotoet, der ligger til grund for postkortet, må være fra før 1924, hvor der kom gadebelysning. Postkort (t.v.): Stenders Forlag/Historisk Arkiv/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Jernbanegade set fra syd mod nord. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen

Jernbanegade 5 er tegnet af den kendte arkitekt Hack Kampmann. I dag hører Nordisk Buffet hjemme på adressen. Arkivfoto (t.v.): Vendsyssel Historiske Museum/Foto (t.h.): Kim Dahl Hansen