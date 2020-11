Mette Frederiksen kommer til Nordjylland på torsdag

VENDSYSSEL:Statsminister Mette Frederiksen kommer til Nordjylland, mere præcist til Vendsyssel, på torsdag. Her skal hun besøge Hjørring Gymnasium & HF, siger rektor Elsebeth Gabel Austin, der fortæller, at skolen blev konktatet af Undervisningsministeriet.

- Det, Mette Frederiksen gerne vil, er at tale med nogle elever og nogle lærere - og hvis der er tid også med ledelsen - om, hvordan nedlukningen har påvirket vores hverdag. Så formålet med besøger er sådan set meget ligetil.

Besøget kommer til at vare omkring 45 minutter, fra klokken 9 til 9.45, og det skal foregå coronasikret. Så der bliver ikke tale om, at samle hele gymnasiet i auditoriet til en spørgsmål og svar-runde med statsministeren.

- Vi er jo i forvejen ret coronasikrede, så det er ikke så svært at finde ud af, hvordan vi lige gør det. Det har vi en god model for, så der ikke er nogen, der kan pege fingre af os bagefter, siger Elsebeth Gabel Austin.

Rektoren har dog ikke snakket med Statsministeriet om den endelige plan for besøget på Hjørring Gymnasium & HF endnu, så det kan nå at blive ændret og rykket rundt rent tidsmæssigt.

Statsministeriet har ingen kommentarer til besøget, idet man endnu ikke er helt færdig med planen for dagens forløb - men det er nok ikke helt skævt at tro, at besøgene på en minkfarm og et landbrug, som statsministeren varslede på sin Facebookside forleden, også kommer til at foregå nord for Limfjorden i Vendsyssel eller den aller-østligste del af Jammerbugt Kommune.