Mette gik tur på stranden - og gjorde foruroligende fund

HIRTSHALS:Tirsdag formiddag gik Mette Nejst tur på stranden lige syd for Hirtshals Havn. Og som altid havde hun sin hund Maddie med.

Men denne formiddag blev strandturen mere dramatisk, end hun havde regnet med.

- På vej op fra stranden så jeg en bunke tøj i sandet. Jeg kiggede på det og kunne se, at det måtte være efterladt af en vinterbader. Da jeg så kiggede ud over vandet, er der ingen at se, fortæller Mette Nejst.

Hun talte med en anden kvinde, der sad på en bænk. Det var ikke hendes tøj, men hun havde kort forinden set en kvinde gå ned til stranden med tøjet.

De ledte og ledte

- Så gik jeg ned til stranden igen, og der var stadig ingen at se ude i vandet. Jeg rendte frem og tilbage på stranden, fortæller Mette Nejst, der også fik hjælp fra en mand til at lede efter den forsvundne kvinde.

De ledte forgæves, og Mette Nejst ringede til alarmcentralen.

Redningsaktionen startede.

- Så ankom en ambulance, politiet og en bil fra redningsstationen i Hirtshals, beretter Mette Nejst.

Redningsstationens SAR-bil ledte på stranden efter den kvinde, man frygtede var i fare. Foto: Hirtshals Redningsstation

Da køretøjerne dukkede op, kom en kvinde pludselig løbende hen mod dem.

Det viste sig at være kvinden, som havde efterladt sit tøj på stranden. Hun havde været på en længere gåtur.

Ifølge Mette Nejst var der nok gået tre kvarters tid, fra hun fandt det efterladte tøj i sandet, indtil tøjets ejer - kvinden - kom spurtende.

- Jeg tænkte "åh nej, hvad har jeg nu sat i værk". Man bliver bekymret, når man finder sådan noget tøj efterladt på stranden. Men hvis jeg gik hjem uden at reagere på det, og så næste morgen skulle læse, at der var en, der var druknet, ville jeg ikke kunne tilgive mig selv, fastslår Mette Nejst.

Det helt rigtige

Og selv om det altså viste sig, at ingen var i fare, og udrykningen var unødvendig, gjorde Mette Nejst det helt rigtige ved at ringe 112. Det fastslår bådsmand Christian Petersen fra Hirtshals Redningsstation.

- Hellere ringe én gang for meget end én gang for lidt, siger han.

Redningsbåden FRB 14 fra Hirtshals sejlede ud, men kunne hurtigt vende tilbage til redningsstationen. Foto: Hirtshals Redningsstation

- Lige så snart, man har mistanke om, at nogen er i nød, skal man ringe 112. Det vigtigste er, at det ender godt, tilføjer han.

Redningsstationen sendte en bil ud på stranden for at deltage i eftersøgningen, og en hurtig FRB-redningsbåd sejlede ud, men kunne returnere, da redningsaktionen blev afblæst.

Tag tøjet med når du går

Christian Petersen opfordrer til, at man altid tager sit tøj med sig, hvis man går en lang tur på stranden - så man ikke skaber unødig frygt.

Det er langtfra første gang, at redningsstationen deltager i en eftersøgning, som viser sig at være unødvendig. Men det er altid vigtigst, at folk reagerer og ringer 112, hvis de har mistanke om, at folk er i fare.