Michael blev fyret fra teater - her er dommen fra landsretten

HJØRRING:Det var i orden, at Vendsyssel Teater i september 2019 valgte at afskedige tidligere produktionschef Michael Simonsen. Det har Vestre Landsret netop afgjort i en ankesag, der stadfæstede dommen fra byretten i Hjørring tidligere på året.

Sagen var anlagt af Michael Simonsens fagforening Teknisk Landsforbund, der krævede godtgørelse for uberettiget fyring, efter at han offentligt havde utalt sig om dårligt arbejdsmiljø på teatret. Men såvel by- som landsret har nu slået fast, at opsigelsen var “rimelig begrundet”, som det formuleres med juridisk sprog.

- Vi havde da helst været sagen foruden, men når sagen kom, kan jeg glæde mig over, at vi nu har rettens ord for, at vi har fulgt spillereglerne, siger formand for Vendsyssel Teater, Henrik Jørgensen.

Striden udviklede sig gennem 2019, da Michael Simonsen i stigende grad blev utilfreds med samarbejdet med en nyansat dramaturg på teatret. Dramaturg Anne Middelboe Christensen var gift med teatrets direktør Lars Sennels, og Michael Simonsen følte, at hun tiltog sig for meget indflydelse på hans og andre ansattes arbejde.

Da dramaturgen blev udnævnt til kunstnerisk leder, og uenigheden tilsyneladende var uløselig, fik han tilbudt en fratrædelsesaftale, som han afslog.

Kulminationen kom med et interview i Nordjyske, hvor hans udtalelser med rettens ord “ fremtræder motiveret af en personlig stridighed og ikke en afdækning af forhold af offentlighedens interesse”, og som retten fastslår “må anses for illoyal og egnet til at skade Vendsyssel Teater som virksomhed.”

Få dage senere valgte teatret altså at afskedige ham.

Stærk ledelsesret

- Michael Simonsen stod frem fordi han bekymrede sig om arbejdsmiljøet på teatret. Men afgørelsen viser, at man i høj grad risikerer at støde imod arbejdsgiverens ledelsesret, hvis man står frem og peger på arbejdsmiljøproblemer på en arbejdsplads, siger Michael Simonsens advokat, Byrial Bjørst.

Selv er Michael Simonsen selvfølgelig også skuffet over afgørelsen:

- Jeg synes jo slet ikke, at retten har forholdt sig til, at det var meget alvorlige samarbejdsproblemer og et meget dårligt arbejdsmiljø på det tidspunkt og det gjaldt også i ledelsen. Det har offentligheden da en interesse i med de store offentlige tilskud til et teater, siger Michael Simonsen.

Foruden afslag på godtgørelse har Vestre Landsret bestemt, at Teknisk Landsforbund skal betale 45.000 kroner til teatret til advokatomkostninger udover de omkostninger på 50.000 kroner fra byretten.